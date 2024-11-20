İsrail Saldırısında 5 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine düzenlediği iki saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail saldırısına ilişkin bilgi verildi.
Açıklamaya göre, İsrail ordusunun Sur'un Mareke beldesine düzenlediği hava saldırısında 4 kişi yaşamını yitirdi.
İsrail ordusunun Sur'un Kalile beldesine düzenlediği saldırıda ise 1 kişi öldü.
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