İsrail Saldırısında 5 Ölü, 6 Yaralı

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İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Bekaa bölgesinde düzenlediği saldırıda 5 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Bekaa bölgesine bağlı en-Nebi Eyla beldesinde sivil bir binayı hedef aldığı duyuruldu.

Saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Sivil savunma ekiplerinin kayıp 1 kişi için arama çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.