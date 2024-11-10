İsrail Saldırısında 7 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İsrail Saldırısında 7 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında 7 Filistinli yaşamını yitirdi.

10.11.2024 13:46
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği saldırıda 7 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre İsrail, Gazze kentindeki Sabra Mahallesi'nde Filistinli "Hur" ailesine ait bir evi bombaladı. Saldırıda 5 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Enkaz altında kalanları arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre de Cibaliya Mülteci Kampı'nda Alemi ve Ebu Kamar bölgelerine düzenlenen saldırıda Filistinli "Hatib" ailesinden bir genç hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ayrıca Kemal Advan Hastanesi çevresindeki binaları kundaklamaya başladı.

Tanıklar, Ebu Kamar bölgesinde hedef alınan evlerde yangın çıktığını ayrıca Cibaliya Kampı'ndaki konutların da havaya uçurulduğunu söyledi.

İsrail askerleri, Gazze kentinin doğusundaki Zeytun Mahallesi'ne silahlı saldırı düzenledi; kentin batısındaki Tel el-Heva Mahallesi'ne de İsrail savaş uçakları saldırı başlattı.

Ayrıca tanıklar, İsrail hücumbotlarının Gazze kenti kıyılarına doğru ateş açtığını, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın kıyı kesimine çok sayıda mermi isabet ettiğini aktardı.

Öte yandan hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, Refah kentindeki Şabura Mülteci Kampı'nda İsrail'in devam eden hava saldırıları sonucu Filistinli bir genç yaşamını yitirdi.

Görgü tanıkları İsrail'in Refah kentinin Cenine Mahallesi'ni topçu atışlarıyla hedef aldığını, Zehur Mahallesi'nin de havadan vurulduğunu ifade etti.

İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının, bugün Cibaliya el-Beled bölgesinde yerinden edilmiş sivillerin barındığı Alluş ailesine ait evi bombalaması sonucu 15'i çocuk 36 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

Kaynak: AA

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