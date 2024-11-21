İsrail Saldırısında 9 Ölü, 65 Yaralı

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinin birçok bölgesinde düzenlediği saldırılarda 9 kişi hayatını kaybetti, 65 kişi yaralandı.
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Sur kentinin birçok bölgesine saldırı düzenlediği belirtildi.
Açıklamada, Sur kentinin birçok bölgesine düzenlenen İsrail saldırılarında 9 kişinin hayatını kaybettiği, 65 kişinin yaralandığı aktarıldı.
İsrail ordusunun Sur'un Mareke beldesine düzenlediği hava saldırısında 4 kişi, Kalile beldesine düzenlediği saldırıda ise 1 kişi hayatını kaybetti.
Kefr Dunin bölgesinde 1 Sağlık çalışanı öldü
Bakanlık ayrıca İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Kefr Dunin bölgesindeki İslami Sağlık Kurumu ve Sivil Savunma'ya ait bir noktayı hedef aldığını, saldırıda bir sağlık çalışanın öldüğünü, 3'ünün yaralandığını kaydetti.
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