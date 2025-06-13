İsrail Saldırısında Altı İranlı Bilim İnsanı Öldü

(ANKARA) – İran merkezli Tasnim Haber Ajansı, İsrail'in sabah saatlerinde düzenlediği hava saldırılarında İran'ın nükleer programında görevli altı bilim insanının hayatını kaybettiğini açıkladı.

İran merkezli Tasnim Haber Ajansı, İsrail'in saldırısında altı bilim insanının hayatını kaybettiğini bildirdi. Haberde, ölenlerin isimleri şöyle sıralandı: "Abdolrahim Minouchehr, Ahmadreza Zolfaghari, Seyed Amirhossein Faghihi, Matlabi-Zadeh, Mehdi Tehranchi ve Fereydoun Abbasi."

Bu kişilerin tamamının İran'ın nükleer araştırma ve geliştirme programlarında görev yaptığı kaydedildi. Bilim insanlarının bir toplantı sırasında hedef alındığı ve saldırının hedefli olarak gerçekleştirildiği ifade edildi.

İsrail'in bu sabaha karşı İran'a düzenlediği hava saldırılarında ayrıca Genelkurmay Başkanı Muhammed Bagheri, Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Hüseyin Salami ile İsrail'e yönelik saldırıları komuta eden isimlerden General Gulam Ali Reşid öldürülmüştü.