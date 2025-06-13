İsrail Saldırısında İran Komutanı Öldürüldü

İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılarda Devrim Muhafızları Ordusu Hava Savunma Sistemleri Komutanı Davud Şeyhiyan'ın da yaşamını yitirdiği bildirildi.
Devrim Muhafızları Ordusuna yakınlığıyla bilinen "Tabnak" haber sitesine göre, Şeyhiyan, İsrail'in gece düzenlediği saldırıda öldürüldü.
İsrail'in saldırısında Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami ve Hatemul Enbiya Merkezi Karargah Komutanı Gulamali Reşid gibi önemli isimlerin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.
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