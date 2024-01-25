 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İsrail'in katlettiği Filistinlilerin cesetlerini sokak hayvanları yedi - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail'in katlettiği Filistinlilerin cesetlerini sokak hayvanları yedi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında katledilen bazı Filistinlilerin cansız bedenlerini sokak hayvanları yedi. O anlara ilişkin görüntüler ortaya çıkarken video infial yarattı.

25.01.2024 - 14:09,
Abone Ol

İsrail saldırısında Gazze Şeridi'nde öldürülen Filistinlilerin cansız bedenlerini sokak hayvanlarının yediği görüntüler sosyal medyada infiale neden oldu.

CANSIZ BEDENLERİ SOKAK HAYVANLARI YEDİ

Medyada yer alan ve Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta kayda alındığı belirtilen görüntülerde İsrail saldırısında öldürülen bazı Filistinlilerin cesetleri görülüyor. Ceset parçaları ve Filistinlilere ait eşyaların sağa sola saçıldığı yolda çok sayıda sokak hayvanının olduğu kameraya yansıyor. Sokak hayvanlarının ara sokakta bir Filistinliye ait cesedi yediğini gösteren dehşet görüntüler, sosyal medyada infial uyandırdı.

"CENAZELER DAHİ SAHİPSİZ KALDI"

Görüntünün sosyal medyada yayılmasının ardından durumun vahşet olduğunu dile getiren çok sayıda kullanıcı, dünyanın Gazze'deki katliamı durdurmamasını ve uluslararası kurumların sessizliğini sert ifadelerle eleştirdi.

Paylaşımlarda Filistinlilerin cenazelerinin dahi sahipsiz kaldığını dile getiren kullanıcılar, böyle bir vahşetin daha önce yaşanmadığını kaydetti.

"HEPSİ İSRAİL'İN İNFAZ ETTİĞİ FİLİSTİNLİLERE AİT"

Filistinli gazeteci Abdullah Ubeyd, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dehşete düşüren görüntüleri Gazze'nin güneyinde yer alan ve son günlerde İsrail saldırılarına hedef olan Han Yunus'ta kayda alındığını belirtti.

Söz konusu görüntüyü 23 Ocak'ta Han Yunus'un Gizan en-Neccar bölgesinde çektiğini aktaran Ubeyd, "Bu cesetler, işgal devleti İsrail ordusunun araçlarının konumlandığı Han Yunus'un Gizan en-Neccar bölgesinin sokaklarında infaz ettiği onlarca Filistinliye ait." ifadesini kullandı.

İsrail güçleri, geçen ay daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Han Yunus'u "savaş bölgesi" ilan ederek kara saldırıları başlatmıştı.

İsrail\'in katlettiği Filistinlilerin cesetlerini sokak hayvanları yedi
Kaynak: AA
YORUMLAR (6)
  • Şevki Sünger: sen miting yap diplomatik ilişkiyi kesme ambargo koyma sonra vah mazlumlar mitingin kime ne faydası var Yanıtla 10 214
  • Beşiktaş 1903: Kıyamet kopsada bu dünya bitse utanç verici ve vahim Yanıtla 8 129
  • Beşiktaş 1903: İnsanlığım dan utandım Yanıtla 1 118
  • Murat Sarıal: ALLAH VAR VE GÖRÜYOR. Yanıtla 7 88
  • Ali Fuat Seckin: Bir insan ben müslümanım diyor ve burdaki vahşet ten yüreği ürpermiyorsa imanını sorgulasın bu vabal tüm müslüman lara aittir Yanıtla 9 83
  • SIDDIK ÇETİN: Yazacak bir şey bulamıyorum Yanıtla 2 15

İsrail, Gazze, Hayvan Hakları, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in katlettiği Filistinlilerin cesetlerini sokak hayvanları yedi - Son Dakika


19:57
Canlı anlatım! Mücadele tempolu başladı Canlı anlatım! Mücadele tempolu başladı
19:49
Galatasaraylı Mauro Icardi'nin yeni saç stili olay oldu Galatasaraylı Mauro Icardi'nin yeni saç stili olay oldu
19:01
Emekli zammını yüzde 49,25'e çıkaran kanun maddesi TBMM'de kabul edildi Emekli zammını yüzde 49,25'e çıkaran kanun maddesi TBMM'de kabul edildi
18:54
DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir
18:53
Leroy Sane'ye tokat atan Bjelica'ya 3 maç men ve para cezası verildi Leroy Sane'ye tokat atan Bjelica'ya 3 maç men ve para cezası verildi
18:40
Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak
17:57
Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
17:48
Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü

Son Dakika
19:49 Galatasaraylı Mauro Icardi'nin yeni saç stili olay oldu
19:01 Emekli zammını yüzde 49,25'e çıkaran kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
18:54 DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir
18:53 Leroy Sane'ye tokat atan Bjelica'ya 3 maç men ve para cezası verildi
18:40 Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak
17:57 Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
17:48 Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü
17:36 Uganda'da açlıktan ölen insanlara ''aptal'' diyen bakan tepki çekti
17:02 PSG, 18 yaşındaki futbolcuyu 22 milyon euro karşılığında transfer etti
16:50 Balayı için gittikleri otelde zehirlenerek ölmüşlerdi! Genç çiftin kaldığı oda önceden depoymuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2024 20:04:26. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail'in katlettiği Filistinlilerin cesetlerini sokak hayvanları yedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement