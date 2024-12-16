İsrail Saldırısında Şeyh Khaled Nabhan Şehit Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail Saldırısında Şeyh Khaled Nabhan Şehit Oldu

Geniş Video İzle

Şeyh Khaled Nabhan, Gazze temsilcisi olduğu Yedi Başak İnsani Yardım Derneği ile yürüttüğü yardım çalışmalarına devam ederken, bu sabah düzenlenen bir İsrail saldırısında şehit oldu. Geçtiğimiz yıl torununu kaybeden Nabhan, bu acıya rağmen halkını yalnız bırakmamış ve binlerce insana umut olmuştu.

16.12.2024 17:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rim'in dedesi Khaled Nabhan, İsrail saldırılarında şehit oldu

GAZİANTEP - Geçtiğimiz yıl şehit olan torununa sarıldığı görüntülerle hafızalara kazınan ve Yedi Başak İnsani Yardım Derneği'nin Gazze temsilcisi olan Şeyh Khaled Nabhan, bu sabah İsrail tarafından düzenlenen saldırıda şehit oldu.

Şeyh Khaled Nabhan, daha önce İsrail'in saldırılarında torununu ve ailesini kaybetmiş olmasına rağmen gösterdiği metanetli duruşu ile binlerce insanın Müslüman olmasına vesile olmuştu. Kendisine Gazze'den çıkarılması teklif edilmesine rağmen halkını yalnız bırakmayı reddetmiş, Yedi Başak İnsani Yardım Derneği ile yardım çalışmalarına devam etme kararı almıştı. Savaşın başından bu yana binlerce insanın hayatına dokunmuştu.

Şehadetinden önce çadır kampanyası üzerinde çalışan Şeyh Khaled Nabhan, yardımcısı Dr. Mahmoud'un 13 Aralık 2024 tarihinde şehadet haberiyle sarsılmıştı. Nabhan bu acı kaybın üzerinden sadece üç gün geçmişken, aynı bölgede düzenlenen bir saldırıda kendisi de şehit oldu.

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Orta Doğu, İsrail, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Saldırısında Şeyh Khaled Nabhan Şehit Oldu - Son Dakika


18:37 Almanya’da meclis, erken seçim için kararını verdi Almanya'da meclis, erken seçim için kararını verdi
18:35 SP’li Kaya’nın “Çözüm süreci“ göndermesine Sırrı Süreyya Önder’in yanıtı bomba SP'li Kaya'nın "Çözüm süreci" göndermesine Sırrı Süreyya Önder'in yanıtı bomba
17:59 Putin: Oreşnik füzelerinin seri üretimi yakında başlayacak Putin: Oreşnik füzelerinin seri üretimi yakında başlayacak
17:58 Kredi kartı limitleriyle ilgili iddiaya BDDK’dan açıklama Kredi kartı limitleriyle ilgili iddiaya BDDK'dan açıklama
17:15 Günler sonra sessizliğini bozan Esad’ın kendisi için kullandığı ünvan dikkat çekti Günler sonra sessizliğini bozan Esad'ın kendisi için kullandığı ünvan dikkat çekti
09:33 Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı
09:28 İbrahim Kalın’ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
09:16 Dolar haftaya yeni rekorla başladı Dolar haftaya yeni rekorla başladı
09:10 Mert Hakan Yandaş’ın küfrettiği anlar ortaya çıktı Mert Hakan Yandaş'ın küfrettiği anlar ortaya çıktı
08:49 Mine Tugay’dan iddialı paylaşım Mine Tugay'dan iddialı paylaşım
07:57 Colani, Suriye’de yeni para birimine geçileceğini duyurdu Colani, Suriye'de yeni para birimine geçileceğini duyurdu
07:13 Şişli’de eşiyle tartıştıktan sonra 4. kattan düşen kişi öldü Şişli'de eşiyle tartıştıktan sonra 4. kattan düşen kişi öldü
07:09 İsrail, Suriye’yi vurdu: Saldırının şiddeti deprem etkisi yarattı İsrail, Suriye'yi vurdu: Saldırının şiddeti deprem etkisi yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2024 19:03:57. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail Saldırısında Şeyh Khaled Nabhan Şehit Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.