İsrail Saldırısında Şii Komutan Öldürüldü

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Irak'ta Şii milis gücü Ketaib Hizbullah, Ebu Haydar el-Hafaci isimli komutanlarının Suriye'nin başkenti Şam'da İsrail saldırısında öldürüldüğünü duyurdu.

Ketaib Hizbullah tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamaya göre, Hafaci'nin Şam'da öldürüldüğü aktarıldı.

Açıklamada, Ebu Haydar Hafaci'nin Şam'da güvenlik müsteşarı olarak görev yaptığı belirtildi.

Hafaci için Bağdat'ta cenaze merasiminin düzenlenmesi bekleniyor.