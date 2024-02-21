TEL Suriye'de Beşşar Esed rejimi, İsrail'in Şam'a hava saldırısı düzenlediğini öne sürdü - Son Dakika
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TEL Suriye'de Beşşar Esed rejimi, İsrail'in Şam'a hava saldırısı düzenlediğini öne sürdü

TEL Suriye\'de Beşşar Esed rejimi, İsrail\'in Şam\'a hava saldırısı düzenlediğini öne sürdü

Beşşar Esed rejimi, İsrail'in başkent Şam'a hava saldırısı düzenlediğini öne sürdü. İsrail güçleri, Şam'ın Kefersuse bölgesindeki bir binaya hava saldırısı düzenledi. Saldırıda ölü ve yaralı olduğu bilgisi paylaşıldı. İsrail tarafından saldırıya ilişkin bir açıklama yapılmadı. İsrail, Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

21.02.2024 12:17  Güncelleme: 12:18
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TEL Suriye'de Beşşar Esed rejimi, İsrail'in başkent Şam'a hava saldırısı düzenlediğini öne sürdü.

Suriye'deki haber ajansı SANA'nın haberine göre, İsrail güçleri, Şam'ın Kefersuse bölgesindeki bir binaya hava saldırısı düzenledi.

Rejime yakınlığıyla bilinen sosyal medya hesapları, saldırıda ölü ve yaralı olduğu bilgisini paylaştı.

İsrail tarafından saldırıya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Şam ve kırsalındaki bölgelerde Suriye ordusu ile İran destekli terörist grupların yanı sıra Lübnan Hizbullah'ı unsurlarının da bulunduğu biliniyor.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TEL Suriye'de Beşşar Esed rejimi, İsrail'in Şam'a hava saldırısı düzenlediğini öne sürdü - Son Dakika

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