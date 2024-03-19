İsrail, Şam'ın çevresinde hava saldırısı düzenledi iddiası

Milli Yol Partisi, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü için açıklama yaptı

Milli Yol Partisi, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla bir açıklama yayınladı. Parti Sözcüsü Yunus Ekşi, zaferin milletimizin bağımsızlık direnişinin en önemli göstergelerinden biri olduğunu belirtti. Açıklamada, Çanakkale Zaferi'nde şehit düşenlerin anıldığı ve ekonomik bağımsızlığın korunması için dışa bağımlı ekonomi modelinin değiştirilmesi gerektiği vurgulandı.