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İsrail'in Şam'ın güneyinde hava saldırısı düzenlediği iddia edildi - Son Dakika
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İsrail'in Şam'ın güneyinde hava saldırısı düzenlediği iddia edildi

İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'ın güney bölgesindeki bazı noktalara hava saldırısı gerçekleştirdiği ileri sürüldü. Suriye'deki haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberde, İsrail güçlerinin Şam'ın güney bölgesindeki bazı noktaları hedef aldığı iddia edildi. İsrail makamlarından ise saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

İsrail\'in Şam\'ın güneyinde hava saldırısı düzenlediği iddia edildi
29.12.2023 - 00:09,
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İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'ın güney bölgesindeki bazı noktalara hava saldırısı gerçekleştirdiği ileri sürüldü.

Suriye'deki haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 23.05'te Şam'ın güney bölgesindeki bazı noktaların, İsrail güçlerince hava saldırısıyla hedef alındığı iddia edildi.

Haberde, "Hava savunma sistemlerimiz düşmanın Golan tepeleri tarafından gelen füzelerini karşılayarak çoğunu düşürdü. Saldırıda hasar meydana geldi." ifadeleri kullanıldı.

İsrail makamlarından ise saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

Şam ve kırsalındaki bölgelerde Suriye ordusu ve İran destekli terörist grupların yanı sıra Lübnan Hizbullahı unsurlarının bulunduğu biliniyor.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA
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