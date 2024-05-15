İsrail Savunma Bakanı, Hamas'a alternatif bir yönetim yapısı kurulmasını istedi - Son Dakika
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İsrail Savunma Bakanı, Hamas'a alternatif bir yönetim yapısı kurulmasını istedi

İsrail Savunma Bakanı, Hamas\'a alternatif bir yönetim yapısı kurulmasını istedi

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze Şeridi'nde Hamas yenilene kadar 'ertesi gün' tartışmalarının 'anlamsız' olduğunu savunan Başbakan Binyamin Netanyahu'nun aksine uzun süredir Hamas'a alternatif bir yönetim yapısı kurulmasını istediğini ancak yanıt alamadığını belirtti. Savunma Bakanı Gallant, Gazze'de askeri bir yönetimin kurulmasını kabul etmeyeceğini ifade ederek Netanyahu'ya, konuya ilişkin bir karar vermesi ve İsrail'in Gazze Şeridi'nde sivil-askeri bir rejimin olmayacağını ilan etmesi ve Hamas'a alternatif bir yönetimi teşvik etmesi çağrısında bulundu.

15.05.2024 20:09
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İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze Şeridi'nde Hamas yenilene kadar "ertesi gün" tartışmalarının "anlamsız" olduğunu savunan Başbakan Binyamin Netanyahu'nun aksine uzun süredir Hamas'a alternatif bir yönetim yapısı kurulmasını istediğini ancak yanıt alamadığını belirtti.

Savunma Bakanı Gallant, Tel Aviv'de düzenlediği basın toplantısında, Netanyahu'nun Gazze'nin idaresi konusundaki açıklamalarına tepki gösterdi.

Uzun zamandır Gazze'de Hamas'a alternatif bir yönetim bulma yönünde çalışmanın gerekli olduğunu söylediklerini ancak herhangi bir yanıt alamadıklarını kaydeden Gallant, "Ordunun planı tartışmaya açılmadı, daha da kötüsü yerine hiçbir alternatif getirilmedi. Gazze'de askeri-sivil bir rejim, İsrail için kötü ve tehlikeli bir alternatiftir." dedi.

Gazze'de askeri bir yönetimin kurulmasını kabul etmeyeceğini ifade eden Gallant, Netanyahu'ya, konuya ilişkin bir karar vermesi ve İsrail'in Gazze Şeridi'nde sivil-askeri bir rejimin olmayacağını ilan etmesi ve Hamas'a alternatif bir yönetimi teşvik etmesi çağrısında bulundu.

Netanyahu'nun Gallant'a cevabı gecikmedi

Başbakan Netanyahu, sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı videoda Gallant'ın eleştirilerine yanıt verdi.

Ordunun Hamas'a karşı savaşmaya devam ettiğine işaret eden Netanyahu, "Hamas var olduğu sürece başka hiç bir aktör Gazze'yi yönetemeyecek, kesinlikle Filistin Yönetimi değil." ifadelerini kullandı.

Netanyahu bugün başka bir video konuşmasında, İsrail'in aylardır Hamas'tan sonra Gazze'nin idaresi konusundaki sorularla uğraştığını öne sürmüştü.

Hamas yenilene kadar "ertesi gün" tartışmalarının "anlamsız" olduğunu savunan Netanyahu, "Hamas'ın Gazze'yi askeri olarak idare etmediği netleşene kadar, hiçbir aktör kendi güvenliği korkusuyla Gazze'nin sivil yönetimini tek başına kabul etmeye hazır olmayacak." iddiasında bulunmuştu.

Netanyahu, İsrail'in Gazze'deki "sivil yönetim" meselesine çözüm bulmak için çalıştığını ve yapılanların bir kısmının gizli olduğunu kaydetmişti.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Savunma Bakanı, Hamas'a alternatif bir yönetim yapısı kurulmasını istedi - Son Dakika

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