İsrail Savunma Bakanı'nın Ziyareti Ertelendi

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın ABD ziyaretini ertelemesinin, İsrail'in İran'a yapacağını açıkladığı misilleme hakkındaki görüşmeleri etkilemeyeceğini öne sürdü.

Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, günlük basın toplantısında soruları cevapladı.

İsrail Savunma Bakanı Gallant'ın ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile yarın Pentagon'da yapacağı görüşmenin ertelendiğini belirten Singh, bunun iki ülke arasında, bölgedeki durum ve İsrail'in İran'a yapacağı misilleme konusundaki görüşmeleri etkilemeyeceğini söyledi.

Singh, iki bakanın telefon üzerinden görüşmelere devam edeceğini ifade ederek "Telefonda konuşulamayacak hiçbir şey yoktur. Elbette yüz yüze ziyaretler ilişkinin derinleşmesine olanak tanır." dedi.

AA muhabirinin, "İsrail'in Hizbullah liderli Hasan Nasrallah'ı öldürmesinde hazırlıksız yakalandığınızı açıklamıştınız, İran konusunda tekrar bunun olmayacağından emin mısınız?" şeklindeki sorusuna Singh, "İster şahsen ister telefonda, biz İsraillilerle etkileşime devam edeceğimizden eminiz. Daha fazla spekülasyon yapmayacağım." yanıtını verdi.

Singh, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gallant'ın ziyaretine karşı çıktığı yönündeki haberler hakkında da "Bunlardan haberim var ancak İsrail'in iç siyasetine girmeyeceğim." ifadesini kullandı.

Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, 6 Ekim'de Lloyd Austin'in Gallant'ı 9 Ekim'de ABD Savunma Bakanlığında ağırlayacağı duyurmuştu.

Ancak bugün İsrail basınında yer alan haberlerde, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun talepleri sonrası Gallant'ın Washington'a yapacağı ziyaretin bilinmeyen bir tarihe ertelendiği belirtilmişti.

Netanyahu'nun kendisinin ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda konuşmadan ve İsrail Güvenlik Kabinesinin İran'a verilecek yanıta onay vermeden Gallant'a ABD'ye gitmemesini istediği yazılmıştı.