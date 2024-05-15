İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'a destek - Son Dakika
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İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'a destek

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant\'a destek

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze Şeridi'nin idaresi konusunda Başbakan Binyamin Netanyahu'ya meydan okuyan Savunma Bakanı Yoav Gallant'a desteğini açıkladı. Netanyahu ile Gallant arasında Gazze'nin yönetimi konusundaki ayrışma derinleşirken, kabine üyeleri de tartışmaya dahil oldu.

15.05.2024 21:15
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İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, Gazze Şeridi'nin idaresi konusunda Başbakan Binyamin Netanyahu'ya meydan okuyan Savunma Bakanı Yoav Gallant'a desteğini açıkladı.

Netanyahu ile Gallant arasında Gazze'nin yönetimi konusundaki ayrışma derinleşirken, kabine üyeleri de tartışmaya dahil oldu.

The Times of Israel'in haberine göre, İsrail'de aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Netanyahu ile Gazze Şeridi'nin idaresi konusunda ayrışma yaşayan Gallant'ın görevden alınması çağrısında bulunurken, Gantz, Savunma Bakanı'nın yanında durdu.

Gantz, ulusal bir televizyonda yaptığı konuşmada, "Savunma Bakanı doğruyu söylüyor; liderliğin sorumluluğu, ne pahasına olursa olsun ülke için doğru olanı yapmaktır." dedi.

Gallant ile Netanyahu, Gazze'nin idaresi konusunda karşı karşıya geldi

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, bugün Tel Aviv'de düzenlediği basın toplantısında, uzun zamandır Gazze'de Hamas'a alternatif bir yönetim bulma yönünde çalışmanın gerekli olduğunu söylediklerini ancak herhangi bir yanıt alamadıklarını belirtmişti.

Gallant, "Ordunun planı tartışmaya açılmadı, daha da kötüsü yerine hiçbir alternatif getirilmedi. Gazze'de askeri-sivil bir rejim, İsrail için kötü ve tehlikeli bir alternatiftir." demişti.

Gazze'de askeri bir yönetimin kurulmasını kabul etmeyeceğini belirten Gallant, Netanyahu'ya, konuya ilişkin bir karar vermesi ve İsrail'in Gazze Şeridi'nde sivil-askeri bir rejimin olmayacağını ilan etmesi ve Hamas'a alternatif bir yönetimi teşvik etmesi çağrısında bulunmuştu.

Başbakan Netanyahu ise X sosyal medya platformundan paylaştığı videoda Gallant'ın eleştirilerine yanıt vermişti.

Ordunun Hamas'a karşı savaşmaya devam ettiğini aktaran Netanyahu, "Hamas var olduğu sürece başka hiçbir aktör Gazze'yi yönetemeyecek, kesinlikle Filistin yönetimi değil." ifadelerini kullandı.

Netanyahu bugün başka bir açıklamasında İsrail'in aylardır Hamas'tan sonra Gazze'nin idaresi konusundaki sorularla uğraştığını öne sürmüştü.

Hamas yenilene kadar "ertesi gün" tartışmalarının "anlamsız" olduğunu savunan Netanyahu, "Hamas'ın Gazze'yi askeri olarak idare etmediği netleşene kadar hiçbir aktör kendi güvenliği korkusuyla Gazze'nin sivil yönetimini tek başına kabul etmeye hazır olmayacak." iddiasında bulunmuştu.

Netanyahu, İsrail'in Gazze'deki "sivil yönetim" meselesine çözüm bulmak için çalıştığını ve yapılanların bir kısmının gizli olduğunu kaydetmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'a destek - Son Dakika

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