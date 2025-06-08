İsrail, Sinvar'ın Kardeşini Ele Geçirdi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki bir hastaneye düzenledikleri saldırıda öldürdüğünü öne sürdüğü, Hamas'ın eski lideri Yahya Sinvar'ın kardeşi Muhammed Sinvar'ın naaşını ele geçirdiğini iddia etti.

Ordudan yapılan açıklamada, Sinvar'ın yanı sıra Muhammed Şebane'nin cansız bedeninin, Han Yunus'taki Avrupa Hastanesi'nin altında olduğunu öne sürdükleri tünelde bulunduğu savunuldu.

Yapılan aramalarda Sinvar ve Şebane'ye ait kişisel eşyaların ele geçirildiği belirtilen açıklamada, Sinvar ve Şebane dışında birden fazla Filistinlinin cansız bedeninin de ele geçirildiği ileri sürüldü.

İsrail, 13 Mayıs'ta Gazze Avrupa Hastanesi'ne hava saldırısı düzenlemiş, en az 34 Filistinli yaşamını yitirmiş ve 40 kişi yaralanmıştı.

İsrail ordusu, saldırının hedefinin Gazze Şeridi'ndeki bir çatışma sırasında öldürülen Hamas'ın eski lideri Yahya Sinvar'ın kardeşi Muhammed Sinvar olduğu öne sürmüştü.