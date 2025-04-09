İsrail Şucaiyye'ye Saldırdı: 22 Ölü

- İsrail, Şucaiyye'de sivilleri hedef aldı: 22 ölü

GAZZE - İsrail'in Gazze Şehri'nin doğusundaki Şucaiyye Mahallesinde sivillere ait evleri hedef aldığı saldırıda en az 22 kişi hayatını kaybetti.

İsrail, ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart'tan bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarını arttırdı. İsrail, bugün Gazze Şehri'nin doğusundaki Şucaiyye mahallesinde sivillere ait evleri vurdu. Saldırıda en az 22 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Sivil savunma tarafından yapılan açıklamada can kaybının artabileceği uyarısında bulundu. Gazze Sivil Savunma Sözcüsü Mahmoud Basal İsrail işgal güçlerinin, birbiriyle bitişik 8 evi hedef aldığını ifade ederek, "Gazze'de olanlar insan haklarının tümüyle ihlali anlamına geliyor" dedi.

Saldırının ardından haber alınamayan siviller için de arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 36 can kaybının kayıtlara geçtiği, 41 kişinin ise yaralandığı bildirildi. İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan bu yana bin 482 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 bin 688 kişinin yaralandığı kaydedildi. Bakanlığın açıklamasına göre İsrail'in Gazze'deki saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 50 bin 846'ya, yaralı sayısı ise 115 bin 729'a yükseldi.