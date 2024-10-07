İsrail, Suriye'de Askeri Noktalara Saldırdı

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ŞAM, 7 Ekim (Xinhua) -- Cep telefonuyla çekilen bu fotoğrafta, İsrail'in Suriye'nin orta kesimindeki Humus bölgesindeki askeri noktalara düzenlediği hava saldırısının ardından çıkan yangın ve dumanlar görülüyor, 6 Ekim 2024.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre, İsrail'in Pazar günü Suriye'nin orta kesiminde bulunan Humus ve Hama vilayetlerinin kırsalındaki askeri bölgelere düzenlediği hava saldırılarında 5 Suriye askeri hayatını kaybederken, çok sayıda asker de yaralandı. (Fotoğraf: Str/Xinhua)