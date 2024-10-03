İsrail Suriye\'de Silah Deposunu Hedef Aldı

Güncel

ŞAM, 3 Ekim (Xinhua) -- İsrail'e ait bir insansız hava aracı, Suriye'nin kıyı kenti Ceble'deki bir silah deposunu hedef alarak imha etti.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, insansız hava araçları ve savaş uçağı füzeleriyle Perşembe günü sabah erken saatlerde gerçekleştirilen saldırının depoyu yerle bir ettiğini ve uzak mesafelerden duyulan büyük patlamalara neden olduğunu söyledi.

Gözlemevi ayrıca, silah deposunun Suriye'nin kuzeybatısındaki Lazkiye kentinde bulunan, Rusya'nın en büyük hava üssü Hmeymim Hava Üssü'ne yakın bir konumda bulunması nedeniyle, Suriye hava savunması ve Rus güçlerinin saldırıya 40 ila 50 dakika içinde karşılık verdiğini bildirdi.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair henüz bir açıklama yapılmadı.