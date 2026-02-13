İsrail, Suriye'de Sivili Alıkoydu - Son Dakika
İsrail, Suriye'de Sivili Alıkoydu

13.02.2026 13:57
İsrail ordusu, Suriye'nin Kuneytra ilinde bir sivili alıkoyarak baskın düzenledi.

İsrail ordusunun Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ili kırsalında düzenlediği baskınlarda bir sivili alıkoyduğu belirtildi.

Suriye resmi ajansı SANA'nın haberine göre İsrail ordusu, Kuneytra ili kırsalındaki Ayn Zoyan köyüne baskın gerçekleştirdi.

Evlerde arama yapan İsrail askerleri bir kişiyi alıkoyarak bölgeden uzaklaştı.

İsrail ordusu, Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin ardından geçen zamanda Kuneytra ilinde 40'tan fazla kişiyi alıkoyarken 9 askeri üs inşa ederek yaklaşık 12 bin dönümlük araziyi de işgal etti.

Şam yönetimi, İsrail'in Kuneytra ve Dera kırsalında düzenlediği baskınlar ve sivillere yönelik saldırılarının, 1974'te imzalanan "Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nın açık ihlali olduğunu belirtiyor.

Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın daha önce yaptığı açıklamaya göre İsrail ordusu, 8 Aralık 2024 ile 18 Temmuz 2025 tarihleri arasında Suriye'nin çeşitli bölgelerine 1000'den fazla hava saldırısı, yaklaşık 400 kara baskını düzenledi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Kuneytra, İsrail, Suriye, Güncel, Son Dakika

