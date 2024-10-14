İsrail ordusu, Suriye topraklarından İsrail'e doğru gelen 2 insansız hava aracının (İHA) engellendiğini açıkladı.
Ordudan yapılan açıklamada, Suriye topraklarından İsrail'e gelen 2 İHA tespit edildiği belirtildi.
Söz konusu İHA'ların hava savunma gücü tarafından İsrail topraklarına girmeden engellendiği ifade edildi.
İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kenti yakınlarında bir askeri üsse dün Lübnan'dan İHA ile saldırı düzenlenmişti. Hizbullah'ın üstlendiği saldırıda 4 İsrail askeri ölmüş, 58'i yaralanmıştı.
Son Dakika › Güncel › İsrail, Suriye'den Gelen 2 İHA'yı Engelledi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?