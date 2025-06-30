İsrail, Suriye ile Normalleşme Vurgusu

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Golan Tepeleri'nde İsrail işgalinin sürmesi şartıyla Tel Aviv yönetiminin Suriye ve Lübnan'la normalleşme arzusunda olduğunu söyledi.

Bakan Saar, Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger ile Batı Kudüs'te düzenlendiği basın toplantısında, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve Tel Aviv'in Abaraham Anlaşmaları'nı genişletme çabalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İsrail'in Abraham Anlaşmaları'nı genişletme arzusunda olduğunu dile getiren Saar, "Suriye ve Lübnan gibi komşu ülkeleri, İsrail'in temel ve güvenlik çıkarlarını koruyarak barış ve normalleşme çemberine dahil etmek istiyoruz." dedi.

1967'den bu yana işgal altında tuttukları, uluslararası hukuka göre Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'nin 40 yıldır İsrail egemenliğinde olduğunu savunan Saar, "Herhangi bir barış anlaşmasında Golan, İsrail devletinin bir parçası olarak kalacaktır." ifadelerini kullandı.

İsrail, Gazze'de kalıcı değil geçici ateşkes istiyor

Dışişleri Bakanı Saar, İsrail'in Gazze Şeridi'nde geçici ateşkes ve esir takası anlaşmasına rıza gösterebileceğini, bu bağlamda ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un ateşkes teklifine "evet" dediklerini belirtti.

Saar, "Witkoff'un önerisine göre geçici bir ateşkes sağlanırsa, insani durumu ele almanın da daha kolay olacağını" öne sürdü.

Saar'dan İran'a saldırıların Avrupa güvenliğine katkı sağladığı iddiası

İsrail'in İran'a 12 gün boyunca düzenlediği ve 24 Haziran'da ateşkesle sona eren saldırılara da değinen Saar, bu saldırıların Avrupa'nın güvenliğine doğrudan ve önemli bir katkı sağladığını iddia etti.

Saar, ciddi ölçüde hasar verdiklerini savunduğu İran balistik füzelerinin Avrupa'ya ulaşabilen menzile sahip olduğunu ileri sürdü.