İsrail'in Suriye'nin Humus ilinde askeri noktalara hava saldırısı düzenlediği iddia ediliyor - Son Dakika
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İsrail'in Suriye'nin Humus ilinde askeri noktalara hava saldırısı düzenlediği iddia ediliyor

İsrail\'in Suriye\'nin Humus ilinde askeri noktalara hava saldırısı düzenlediği iddia ediliyor

İsrail'e ait hava araçlarının, Suriye'nin Humus ilinde bulunan Kusayr ilçesindeki bazı askeri noktaları hedef aldığı iddia edildi. Kusayr'da Hizbullah üyelerinin yoğun varlık gösterdiği biliniyor. Saldırıya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

20.05.2024 13:07
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TEL İsrail'in, Suriye'nin Humus ilinde bazı askeri noktalara hava saldırısı düzenlediği ileri sürüldü.

Suriye yönetimine yakın sosyal medya hesapları, İsrail'e ait hava araçlarının, Humus'ta Lübnan sınırı yakınında bulunan Kusayr ilçesindeki bazı askeri noktaları hedef aldığını iddia etti.

Kusayr'da, Beşşar Esed rejimi ordusu saflarında yer alan Hizbullah üyelerinin yoğun varlık gösterdiği biliniyor.

İsrail ve Suriye yönetiminden saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor

Kaynak: AA

Lübnan, Suriye, İsrail, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Suriye'nin Humus ilinde askeri noktalara hava saldırısı düzenlediği iddia ediliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail'in Suriye'nin Humus ilinde askeri noktalara hava saldırısı düzenlediği iddia ediliyor - Son Dakika
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