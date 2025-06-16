İsrail, Tahran'da Hava Üstünlüğü Sağladı

(ANKARA) - İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Tuğgeneral Effie Defrin, "İsrail Hava Kuvvetleri'nin (IAF), İran'ın başkenti Tahran üzerinde tam hava üstünlüğü sağladığını" açıkladı. Defrin'e göre, İsrail son operasyonlarla İran'ın balistik füze rampalarının üçte birini imha ederken, 100'den fazla askeri hedefi vurdu.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Tuğgeneral Effie Defrin, bugün düzenlediği basın toplantısında, İsrail Hava Kuvvetleri'nin (IAF) İran'ın başkenti Tahran üzerinde "tam hava üstünlüğü" sağladığını söyledi.

Defrin, IAF'ın İran'ın balistik füze rampalarının üçte birini imha ettiğini ve İsrail'e yönelik saldırılarının "büyük bir bölümünü" engellemeyi başardığını da belirtti.

İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Effie Defrin'e göre, dün gece ve bu sabah düzenlenen iki saldırıda, İsrail'e 65 balistik füze ve onlarca insansız hava aracı fırlatıldı; bunların çoğu engellendi ancak üç saldırıda sekiz kişi hayatını kaybetti.

İran'ın gece boyunca İsrail'e en az iki katı daha fazla füze fırlatmak niyetinde olduğunu ileri süren Tuğgeneral Defrin, İran'dan gece boyunca 20 balistik füzenin fırlatılmadan önce IAF tarafından İran'da eş zamanlı olarak hedef alındığını, 50 kadar savaş uçağı ve insansız hava aracının da füze depolama alanlarını ve İranlı askerlerin füzeleri fırlatmak üzere toplandıkları komuta merkezlerini tespit edip vurduğunu söyledi.

Çatışmanın başlamasından bu yana, IDF'nin, İran'ın 120'den fazla balistik füze rampasını imha ettiğini ve bunun İran'ın sahip olduklarının üçte biri olduğunu belirten Defrin, IAF'nin gece boyunca İsfahan'da saldırılar düzenlediğini ve İran'ın 100'den fazla askeri hedefini vurduğunu açıkladı.