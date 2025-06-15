İsrail Tahran'da Öğrenci Yurduna Saldırdı

İsrail ordusunun İran'ın başkenti Tahran'da bir öğrenci yurdunu hedef alması sonucu, 20 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail'e ait kamikaze insansız hava aracı Tahran'ın merkezindeki Keşaverz Bulvarı'nda bulunan bir öğrenci yurdunu hedef aldı.

İran devlet televizyonunun haberine göre, saldırıda en az 20 kişi yaralandı.

Öte yandan AA muhabirinin gözlemlerine göre Tahran'daki sivil yerleşim yerlerinde bulunan bir çok nokta İsrail saldırılarının hedef oldu.

Başkentin kuzeyindeki Niyaveran semtinde bir apartman vuruldu.

Tahran'ın merkezindeki Afganistan Büyükelçiliğinin yakınlarındaki Sabunçi Caddesi'nde de bir bina hedef alındı.

Başkentin merkezine yakın sivillerin yoğun olduğu bölgelerden Seyyid Handan semtindeki bir mahallede de bir binanın vurulduğu ve tahrip edildiği görüldü.

İstihbarat Bakanlığının binasına da el yapımı patlayıcı atıldığı ancak binada hasar oluşmadığı bildirildi.

Tahran Emniyet Müdürlüğü binasının da saldırıda hedef alındığı açıklandı ancak emniyet müdürlüğüne ulaşan yolların kapatılması nedeniyle hasarın boyutu gözlemlenemedi.

Ayrıca devlet televizyonu, Tahran'da "İsrail adına sabotaj eylemleri planladığı" suçlamasıyla en az 2 kişinin daha gözaltına alındığını bildirdi.