İsrail, Tahran'daki Hava Saldırısını Açıkladı

- İsrail, İran'a düzenlediği hava saldırısına ait görüntü yayınladı

TEL AVİV - İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'da karadan havaya füze fırlatılan zırhlı aracı vurduğu anlara ait görüntüleri yayınladı.

İran ve İsrail arasındaki çatışmalar devam ediyor. İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'a düzenlenen hava saldırısında vurulan karadan havaya füze fırlatılan zırhlı araca ait görüntüleri yayınladı. İsrail ordusu, ayrıca söz konusu saldırıda balistik füze üretim tesislerini ve bir radar tesisini de vurduğunu açıkladı.