İsrail Tehdidi, Lübnan Balıkçılarını Korkutuyor

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İsrail'in Lübnan denizlerinde balıkçılık yapanlara yönelik yayınladığı tehdidin ardından, ülkedeki balıkçılar tek geçim kaynakları olan denizlere açılamıyor.

İsrail ordusunun deniz alanında faaliyet göstereceği ve bu sebeple denizlerden ve kıyılardan uzak durulması yönünde yayınladığı tehdidin ardından, Lübnan'daki balıkçılar rızıkları ile canları arasında tercih yapmak zorunda kaldılar.

İsrail tehdidinin yayınlandığı günden beri denize açılamayan Saydalı balıkçılar Ali ve Mahmud el-Ahdar, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Ali, "İsrailliler bizleri tehdit etti ve denize açılmamızı yasakladı. Denize açılmamız durumda da başımıza nelerin geleceğini ancak Allah bilir." dedi.

Hiçbir Lübnanlı denizcinin ava çıkamadığını ve İsrail'in onları hedef almasından korktuğunu dile getiren Ali, tek geçim kaynakları olan işlerini kaybettiklerini ve yapacak başka bir işleri olmadığını belirtti.

Ali, yapacak işleri olmadığı günlerinin boşa geçtiğini ve temennilerinin sükunetin geri gelmesi olduğunu aktardı.

Güneydeki Lübnanlıların tehcir edildiğini hatırlatan balıkçı Ali, İsrail'in denizden saldırılar başlatacağı tehdidine ilişkin şu sözleri söyledi:

"Bir şey görmedik ancak ağlarımızı attığımız sırada akşam saat 19: 00'da tehdit haberi geldi. 'Balıkçı teknelerinin denize açılması yasak' denildi. Bizler de gidip ağlarımızı ve ekipmanlarımızı toplayarak limana geldik. Daha sonra da evimize gittik, yani kaçtık."

Lübnanlı balıkçı, bu durumda denize açılıp açılmayacağı sorusuna ise şu sözlerle cevap verdi:

"Denize açılamam, korkuyorum, denize açıldığım sırada başıma bir şey gelebilir. İstihbarat (Lübnanlı yetkili makamlar) 'denize açılacaksan sorumluluğu almıyoruz' diyor. Bu durumda denize açılınca başına nelerin gelebileceğini ancak Allah bilir. Denizde vurmaları halinde bir hiç uğruna gitmiş olursun. Tehdit ettiler kardeşim, İsrail tehdit etti. Buradan 'denize açılmak yasak' dediler. Bizim askeri istihbarat da bizlere haber verdi, 'çıkmayın' denildi, bizler de çıkmadık."

"Ben canımdan olmaktan korkuyorum"

Bir diğer balıkçı Ahdar ise, "Bizim çalışma alanımız denizdir. Bizler rızkımız için denizde avlanarak kazanıyoruz. Deniz dışında ekmeğimizi çıkarabileceğimiz bir alan yok, bunu da kapattılar tabii. Konuşulacak bir şey de kalmadı." ifadelerini kullandı.

"Yahudiler tehdit etti, ben canımdan olmaktan korkuyorum." diyen Ahdar sözlerini şöyle sürdürdü:

"Denize rızkım için açılıyorum, ölüm tehlikesi varsa çıkamam. Limanın içinden dışarı çıkamıyorum, kimse de çıkmıyor. Balıkçılar limana gelip teknelerine bakıp evlerine geri dönüyorlar."

Ahdar, İsrail'in savaş uçaklarıyla istediği gibi bombardıman yaptığını, ama Lübnan'a denizden saldırmak için savaş gemileriyle yaklaşamayacağını öne sürdü.

Böyle bir durumda savaşın daha da büyüyeceğini belirten Ahdar, "Bu savaş 2006 yılındaki savaş gibi olmayacak." diye konuştu.

İsrail Ordu Sözcüsü, tehdit etmişti

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim'de X hesabından, Avali Nehri'nden güneye doğru balıkçılık veya başka amaçlarla tekne kullananları tehdit etmişti.

Sözcü, İsrail ordusunun deniz alanında faaliyet göstermeye başlayacağını belirterek, "Güvenliğiniz için şu andan itibaren bir sonraki duyuruya kadar denizde veya sahilde bulunmaktan kaçının. Sahilde bulunmanız ve Avali Nehri hattının güneyindeki bölgede teknelerin hareket etmesi hayatınız için risk oluşturmaktadır." ifadelerini kullanmıştı.