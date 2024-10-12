İsrail Tehdidi, Lübnan Balıkçılarını Korkutuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail Tehdidi, Lübnan Balıkçılarını Korkutuyor

İsrail'in deniz tehdidi, Lübnanlı balıkçıları denize açılmaktan alıkoydu, geçim kaynakları tehlikede.

12.10.2024 10:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Lübnan denizlerinde balıkçılık yapanlara yönelik yayınladığı tehdidin ardından, ülkedeki balıkçılar tek geçim kaynakları olan denizlere açılamıyor.

İsrail ordusunun deniz alanında faaliyet göstereceği ve bu sebeple denizlerden ve kıyılardan uzak durulması yönünde yayınladığı tehdidin ardından, Lübnan'daki balıkçılar rızıkları ile canları arasında tercih yapmak zorunda kaldılar.

İsrail tehdidinin yayınlandığı günden beri denize açılamayan Saydalı balıkçılar Ali ve Mahmud el-Ahdar, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Ali, "İsrailliler bizleri tehdit etti ve denize açılmamızı yasakladı. Denize açılmamız durumda da başımıza nelerin geleceğini ancak Allah bilir." dedi.

Hiçbir Lübnanlı denizcinin ava çıkamadığını ve İsrail'in onları hedef almasından korktuğunu dile getiren Ali, tek geçim kaynakları olan işlerini kaybettiklerini ve yapacak başka bir işleri olmadığını belirtti.

Ali, yapacak işleri olmadığı günlerinin boşa geçtiğini ve temennilerinin sükunetin geri gelmesi olduğunu aktardı.

Güneydeki Lübnanlıların tehcir edildiğini hatırlatan balıkçı Ali, İsrail'in denizden saldırılar başlatacağı tehdidine ilişkin şu sözleri söyledi:

"Bir şey görmedik ancak ağlarımızı attığımız sırada akşam saat 19: 00'da tehdit haberi geldi. 'Balıkçı teknelerinin denize açılması yasak' denildi. Bizler de gidip ağlarımızı ve ekipmanlarımızı toplayarak limana geldik. Daha sonra da evimize gittik, yani kaçtık."

Lübnanlı balıkçı, bu durumda denize açılıp açılmayacağı sorusuna ise şu sözlerle cevap verdi:

"Denize açılamam, korkuyorum, denize açıldığım sırada başıma bir şey gelebilir. İstihbarat (Lübnanlı yetkili makamlar) 'denize açılacaksan sorumluluğu almıyoruz' diyor. Bu durumda denize açılınca başına nelerin gelebileceğini ancak Allah bilir. Denizde vurmaları halinde bir hiç uğruna gitmiş olursun. Tehdit ettiler kardeşim, İsrail tehdit etti. Buradan 'denize açılmak yasak' dediler. Bizim askeri istihbarat da bizlere haber verdi, 'çıkmayın' denildi, bizler de çıkmadık."

"Ben canımdan olmaktan korkuyorum"

Bir diğer balıkçı Ahdar ise, "Bizim çalışma alanımız denizdir. Bizler rızkımız için denizde avlanarak kazanıyoruz. Deniz dışında ekmeğimizi çıkarabileceğimiz bir alan yok, bunu da kapattılar tabii. Konuşulacak bir şey de kalmadı." ifadelerini kullandı.

"Yahudiler tehdit etti, ben canımdan olmaktan korkuyorum." diyen Ahdar sözlerini şöyle sürdürdü:

"Denize rızkım için açılıyorum, ölüm tehlikesi varsa çıkamam. Limanın içinden dışarı çıkamıyorum, kimse de çıkmıyor. Balıkçılar limana gelip teknelerine bakıp evlerine geri dönüyorlar."

Ahdar, İsrail'in savaş uçaklarıyla istediği gibi bombardıman yaptığını, ama Lübnan'a denizden saldırmak için savaş gemileriyle yaklaşamayacağını öne sürdü.

Böyle bir durumda savaşın daha da büyüyeceğini belirten Ahdar, "Bu savaş 2006 yılındaki savaş gibi olmayacak." diye konuştu.

İsrail Ordu Sözcüsü, tehdit etmişti

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim'de X hesabından, Avali Nehri'nden güneye doğru balıkçılık veya başka amaçlarla tekne kullananları tehdit etmişti.

Sözcü, İsrail ordusunun deniz alanında faaliyet göstermeye başlayacağını belirterek, "Güvenliğiniz için şu andan itibaren bir sonraki duyuruya kadar denizde veya sahilde bulunmaktan kaçının. Sahilde bulunmanız ve Avali Nehri hattının güneyindeki bölgede teknelerin hareket etmesi hayatınız için risk oluşturmaktadır." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Balıkçılık, Orta Doğu, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Tehdidi, Lübnan Balıkçılarını Korkutuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:06 AK Partili başkan, Burger King açılışını Erdoğan’la özdeşleşen şiirle savundu AK Partili başkan, Burger King açılışını Erdoğan'la özdeşleşen şiirle savundu
10:38 Kredi kartlarına katkı payı geliyor Limit düşürmek için sıraya girdiler Kredi kartlarına katkı payı geliyor! Limit düşürmek için sıraya girdiler
10:27 DEM Partili vekiller, sundukları kanun teklifi ile Bahçeli’nin elini havada bıraktı DEM Partili vekiller, sundukları kanun teklifi ile Bahçeli'nin elini havada bıraktı
10:07 Acılı anne konuştu, tüm salon ağladı: 2 çocuğumu babaları öldürdü Acılı anne konuştu, tüm salon ağladı: 2 çocuğumu babaları öldürdü
09:40 Boş kalan eğitim fakültesinde 2 öğrencinin 17 hocası var Boş kalan eğitim fakültesinde 2 öğrencinin 17 hocası var
14:57 Trabzon’da sınıfta fenalaşan 5. sınıf öğrencisi hayatını kaybetti Trabzon'da sınıfta fenalaşan 5. sınıf öğrencisi hayatını kaybetti
14:51 Tabeladaki rakam keyifleri hayli kaçıracak Tabeladaki rakam keyifleri hayli kaçıracak
14:50 Romanya’da yolda açılan dev çukur, anne ve 5 yaşındaki oğlunu yuttu Romanya'da yolda açılan dev çukur, anne ve 5 yaşındaki oğlunu yuttu
14:47 Dolandırıcıların bu yöntemlerine dikkat Dolandırıcıların bu yöntemlerine dikkat
14:46 Nagihan Karadere’den Acun’la ilgili çok konuşulacak sözler: Şu hali tarihte yoktur Nagihan Karadere'den Acun'la ilgili çok konuşulacak sözler: Şu hali tarihte yoktur
14:33 Köfteci Yusuf’ta yaşanan skandal sonrası Diyanet’in telefonları kilitlendi Köfteci Yusuf'ta yaşanan skandal sonrası Diyanet'in telefonları kilitlendi
14:18 Enflasyon tahmini değişti, hesaplar sil baştan İşte memur ve emekli için konuşulan zam oranı Enflasyon tahmini değişti, hesaplar sil baştan! İşte memur ve emekli için konuşulan zam oranı
14:17 Elon Musk, ev İşlerine yardımcı olacak 30.000 dolarlık ’’Optimus’’ robotlarını tanıttı Elon Musk, ev İşlerine yardımcı olacak 30.000 dolarlık ''Optimus'' robotlarını tanıttı
13:58 Şeytanın aklına gelmez Stadı taşıdıkları yerle rakiplerinin psikolojisini bozacaklar Şeytanın aklına gelmez! Stadı taşıdıkları yerle rakiplerinin psikolojisini bozacaklar
13:56 Kebapta tekila, kokoreçte ise votka tespit edildi Kebapta tekila, kokoreçte ise votka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2024 11:24:55. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail Tehdidi, Lübnan Balıkçılarını Korkutuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.