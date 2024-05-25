İsrail, UAD kararına rağmen Refah'a saldırdı - Son Dakika
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İsrail, UAD kararına rağmen Refah'a saldırdı

İsrail, UAD kararına rağmen Refah\'a saldırdı

Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) İsrail hakkında aldığı saldırıları durdurma kararına rağmen İsrail ordusu, Refah şehrine ikinci kez saldırarak bir Filistinliyi öldürdü. Ayrıca Gazze'nin güneyindeki bir evin bombalanması sonucu bir kadın hayatını kaybetti ve çok sayıda kişi yaralandı. UAD, İsrail'e yeni tedbirler almasını emretmişti ancak İsrail ordusu bu karara uymamıştı.

25.05.2024 13:23
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Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) dün İsrail hakkında Refah kentindeki saldırılarını durdurma kararı almasına rağmen İsrail ordusu bu sabah Refah'a ikinci kez düzenlediği saldırıda bir Filistinliyi öldürdü.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre İsrail ordusu, Refah şehrinin Avni Dahir Caddesi'ni hedef aldı. Saldırı sonucu bir Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail savaş uçaklarının, Gazze'nin güneyindeki Sabra Mahallesi'nde Şireytih ailesine ait bir evi bombalaması sonucu bir kadın öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

UAD, yeni tedbir kararlarında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetmişti.

UAD'nin İsrail hakkındaki yeni tedbir kararlarını açıklamasından kısa süre sonra İsrail ordusuna ait savaş uçakları, dün Refah kentinin merkezindeki birçok bölgeyi yoğun şekilde bombalayarak çok sayıda Filistinliyi yaralamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, UAD kararına rağmen Refah'a saldırdı - Son Dakika

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