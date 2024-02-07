İsrail, UNRWA\'nın yerini alacak yardım kuruluşlarını değerlendiriyor

İsrail yönetiminin son günlerde hedef aldığı Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) yerini almasını istediği yardım kuruluşlarını değerlendirdiği ve Dünya Gıda Programı'nın (WFP) öne çıktığı belirtildi.
Yedioth Ahronoth gazetesinde yer alan haberde, İsrail Dışişleri Bakanlığının Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların sonlanmasının ardından Tel Aviv'in bölgede UNRWA'nın yerini başka bir yardım kuruluşunun alması için "tüm seçenekleri" değerlendirdiği ifade edildi.
İsrail'in UNRWA'nın yerini almasını istediği yardım kuruluşlarının başında WFP'nin geldiği kaydedildi.
Tel Aviv'in değerlendirdiği diğer yardım kuruluşları arasında ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın (USAID) da yer aldığı belirtildi.
UNRWA'nın işlevi ve İsrail'in iddiaları
BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim ve barınak gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor.
Ajans, 5,9 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor.
UNRWA, yaklaşık 74 yıldır Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışırken, bu süreçte tesisleri defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrailli yetkililerin UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti.
UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise UNRWA'yı hedef alarak, kurumun yerine başka yapıların getirilmesi sürecini başlatmanın zamanı geldiğini öne sürmüştü.
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