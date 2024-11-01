İsrail, UNRWA Ofisini Yıktı

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RAMALLAH, 1 Kasım (Xinhua) -- İsrail ordusu, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentinde bulunan Nur Şems Mülteci Kampı'ndaki Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) ait ofisi yıktı.

Nur Şems Mülteci Kampı Hizmetler Komitesi Başkanı Nihad El Şaviş, Xinhua'ya yaptığı açıklamada İsrail buldozerlerinin Perşembe günü kentin doğusundaki kampın merkezinde bulunan UNRWA ofisini yıktığını söyledi.

Şaviş, kampta biri kızlar, diğeri erkekler için olmak üzere UNRWA'ya bağlı iki okul bulunduğunu ve bu okullarda 1.500'den fazla öğrenciye eğitim verildiğini ifade etti.

Şaviş, kampta ayrıca üreme sağlığı hizmetleri, bebek ve çocuk bakımı, aşılar ve tıbbi kontroller ve diş kliniği de dahil olmak üzere birinci basamak sağlık hizmetleri sunan bir sağlık merkezi bulunduğunu ve bu merkezin tamamının UNRWA ofisi tarafından yönetildiğini belirtti.

İsrail tarafı olayla ilişkin şu ana kadar bir açıklama yapmadı.

İsrail parlamentosu Knesset, Pazartesi günü UNRWA'nın faaliyetlerini yasaklayan bir yasayı kabul etmişti.