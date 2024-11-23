İsrail ve ABD'den Lübnan Değerlendirmesi

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İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Michael Kurilla ile " Lübnan'a vurgu yapan güvenlik ve strateji konularının" ele alındığı değerlendirme toplantısı yaptığı bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, dün İsrail'e gelen CENTCOM Komutanı Kurilla'nın Halevi ile bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, "Bölgesel istikrarı ve ordular arasındaki koordinasyonu güçlendirme taahhüdümüzden dolayı İsrail ordusu, ABD ordusuyla ilişkisini derinleştirmeye devam edecek." ifadesine yer verildi.

Ayrıca açıklamada, değerlendirme toplantısına Kuzey Komutanlığı Komutanı Ori Gordin ile Operasyonlar Bölümü Başkanı Tümgeneral Oded Basyuk'un da katıldığı bildirildi.

ABD, Lübnan ve Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdüren müttefiki İsrail'e verdiği desteğe paralel olarak, Tel Aviv ile Hizbullah arasında bir ateşkes anlaşması yapılmasına aracılık ediyor.

İsrail ordusu, 30 Eylül'de Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun kara saldırılarına başladığını bildirmişti.