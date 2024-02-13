İsrail ve Hamas arasında 6 haftalık ateşkes anlaşması görüşülecek

İsrail ile Hamas arasında Mısır'ın başkenti Kahire'de devam eden dolaylı görüşmelerde, 6 haftalık ateşkes anlaşmasının "nihai taslağının" görüşüleceği bildirildi.
Associated Press'in (AP) görüşmeler hakkında doğrudan bilgisi olan iki yetkiliye dayandırdığı habere göre, İsrail ve Hamas arasında ateşkes ve esirlerin serbest bırakılmasını amaçlayan dolaylı görüşmelerde "nispeten önemli" ilerlemeler sağlandı.
Adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir Mısırlı yetkili, Katar, ABD ve İsrail'den temsilcilerin katılımıyla bugün Kahire'de yapılan toplantılarda 6 haftalık bir ateşkes anlaşmasının "nihai taslağının hazırlanmasına" odaklanılacağını aktardı.
Mısırlı yetkili, anlaşma sağlanması halinde tarafların kalıcı bir ateşkes için müzakerelere devam edeceğine dair garanti vereceğini belirtti.
Kahire'de bulunan yine adının açıklanmasını istemeyen Batılı bir diplomat da 6 haftalık bir anlaşmanın masada olduğunu ancak nihai anlaşma için hala daha fazla çabaya ihtiyaç olduğunu ifade etti.
Söz konusu diplomat, bugün Kahire'de yapılacak toplantının, 6 haftalık bir ateşkes üzerinde mutabakata varılması ve nihai bir ateşkes anlaşması için müzakerelere başlanması için kalan boşlukların kapatılması açısından hayati önem taşıdığını vurguladı.
İsrail ile Hamas arasında yeni bir esir takası için yapılan müzakereler kapsamında 28 Ocak'ta Fransa'nın başkenti Paris'te görüşmeler yapılmıştı.
Görüşmeye ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Bill Burns, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil de katılmıştı.
Hamas, 7 Şubat'ta Paris'teki görüşmelerin ardından 3 aşamalı esir takası ve ateşkesi öngören bir plan sunmuştu.
Netanyahu ise 8 Şubat'ta düzenlediği basın toplantısında Hamas'ın önerisini reddederek Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine saldırıya hazırlanması için orduya emir verdiklerini söylemişti.
Tel Aviv yönetimi ile Hamas arasında esir takası ve ateşkes sağlanması için yürütülen dolaylı müzakerelere bugün Kahire'de devam edileceği bildirilmişti.
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