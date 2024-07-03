İsrail ve Hizbullah Arasında Çatışma: İsrail Ordusu Lübnan'ın Güneyinde Saldırıyı Üstlendi, Hizbullah İse İsrail'e Roket Attı

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İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine düzenlediği, Hizbullah'ın üst düzey saha komutanı Muhammed Nime Nasır ve bir mensubunun daha öldürüldüğü saldırıyı üstlenirken Hizbullah'ın da İsrail'e yaklaşık 100 roket attığı bildirildi.

İsrail ile Lübnan sınır hattı bugün Lübnan'ın güneyindeki sahil kenti Sur'da bir araca düzenlenen hava saldırısıyla yeniden hareketlendi.

İsrail ordusu, Lübnan Hizbullahı'nın tecrübeli saha komutanı Nasır'ın Sur'da öldürüldüğü saldırıyı üstlendi. Ordu, Nasır'ın Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın "Aziz Birliği"nin başındaki üst düzey komutanlardan olduğu ve İsrail'e sınır hattında düzenlenen saldırılardan sorumlu olduğunu savundu.

Hizbullah ise yaptığı açıklamada, Nasır'ın öldürüldüğü saldırıda bir başka mensubu Muhammed Hassan Haşşab'ın (27) da hayatını kaybettiğini belirtti.

Hizbullah ayrıca "Telegram" hesabından Nasır'ın 1999'da Lübnan'ın güneyini işgal eden İsrail birliklerine düzenlediği bir saldırıya katıldığı görüntüleri paylaştı.

İsrail ile 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 359'a ulaştı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail Ordusu İç Cephe Komutanlığı, vatandaşlara yaptığı güvenlik uyarılarında değişikliğe gitmedi ancak ordu Lübnan'dan gelecek saldırılara karşı teyakkuz durumuna geçti.

Lübnan Hizbullahı misilleme yaptı

Sur'da Hizbullah komutanının öldürülmesinin ardından İsrail'in kuzeyinde Lübnan sınır hattı boyunca Kiryat Şmona ve Golan Tepeleri bölgelerinde saldırı alarmları çaldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Lübnan Hizbullahı tarafından İsrail yönüne 100 kadar roket atıldı.

Lübnan sınırı yakınlarında tahliye edilmiş Zarit yerleşim yerindeki bir eve roket isabet etmesi sonucu hasar oluştu. Atılan roketlerin çoğunun açık araziye düştüğü aktarıldı.

İsrail İtfaiye ve Sivil Savunma Ekiplerinin yaptığı açıklamaya göre, roketler nedeniyle dağlık arazideki bazı noktalarda yangın çıktı.

Mavi Hat'ta gerginlik

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullah ile çatışıyor.

İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda gerginlik tırmanıyor.

İsrail ordusu, 18 Haziran'da Lübnan'a yönelik olası bir saldırıya ilişkin "operasyonel planı" onayladığını duyurmuştu.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz da 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın İsrail topraklarına ve vatandaşlarına yönelik saldırılarına izin verilemeyeceğini ve gerekli kararları yakında alacaklarını ifade etmişti.

Lübnan Hizbullahı da İsrail Gazze'de bir ateşkes anlaşması imzalayana kadar saldırılarına devam edeceği pozisyonunu yinelemişti.