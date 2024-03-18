İsrail ordusu, Lübnan'da Hizbullah'a ait askeri tesise ve altyapıya saldırılar düzenlediğini duyururken, Hizbullah ise İsrail'in kuzeyinde orduya ait araçları top atışlarıyla vurduğunu bildirdi.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, savaş uçakları Ramiye bölgesinde Hizbullah'a ait bir askeri yapı ve gözlem noktasını vurdu.
Ayrıca, dün de Nakura bölgesinde Hizbullah'a ait altyapının hedef alındığı bildirildi.
Hizbullah da İsrail'in kuzeyinde orduya ait araçlara saldırı düzenlediğini açıkladı.
Açıklamaya göre, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlerin desteklenmesi amacıyla dün akşam saatlerinde El Malikiye bölgesine giren İsrail ordusuna ait araçlar top atışlarıyla hedef alındı.
İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 232 Hizbullah mensubu, 51 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas ve 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.
Son Dakika › Güncel › İsrail ve Hizbullah Arasında Saldırılar Devam Ediyor - Son Dakika
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