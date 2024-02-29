İsrail ve Hizbullah Arasında Sınır Bölgesinde Karşılıklı Saldırılar Devam Ediyor

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İsrail ordusu ile Hizbullah Hareketi arasında, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde karşılıklı saldırılar devam ediyor.

İran destekli Hizbullah'tan yapılan açıklamada, Lübnan topraklarından İsrail'in sınırdaki Cel el Alem mevzisinin ağır topçu atışlarıyla vurulduğu belirtildi.

Hizbullah yaptığı bir başka açıklamada, Kafra beldesinde dün 2 sivilin öldürülmesine misilleme olarak Ayalon yerleşim biriminin katyuşa füzeleri, Ramsa ve Tel Kubra mevzilerinin ise füzelerle vurulduğunu kaydetti.

İsrail ordusu ise çatışmalara ilişkin açıklamasında, savaş uçaklarının Hizbullah'ın Cebel el Blat bölgesindeki hedefini vurduğunu duyurdu.

Lübnan'dan İsrail'in Adamit ve Şlomi yerleşim birimlerine yönelik bazı saldırıların gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, Lübnan'dan gerçekleştirilen saldırıların kaynağının hava saldırısıyla hedef alındığı kaydedildi.

İsrail ordusu radyosu da haberinde liman kenti Hayfa üzerinde tespit edilen havadaki hedefin başarılı bir şekilde imha edildiğini duyurdu. Haberde, vurulan cismin ne olduğu ve nereden fırlatıldığı bilgisi paylaşılmadı.

Sonik patlamalar gerçekleşti

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde ise, Lübnan hava sahasını ihlal eden İsrail savaş uçaklarının, Sur ve Nebatiye kenti semalarında ses hızını geçerek art arda sonik patlamaya neden olduğu belirtildi.

Patlama kent sakinleri arasında büyük panik ve endişeye yol açtı.

NNA başka bir haberinde ise İsrail savaş uçaklarının Beyt Lif, Hunin ve Ramya beldeleri çevresini art arda bombaladığını kaydetti.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 219 Hizbullah mensubu, 45 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas ve 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.