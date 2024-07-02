İsrail ve Hizbullah arasındaki çatışmalarda 1000'den fazla saldırı gerçekleşti

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İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim'den bu yana sınır bölgesinde devam eden çatışmalarda İsrail'in kuzeyindeki binaları ve altyapıyı hedef alan 1000'den fazla saldırı gerçekleştiği belirtildi.

İsrail'deki Yedioth Ahronoth gazetesi, İsrail Savunma Bakanlığı'nın konuya ilişin açıklamasına yer verdi.

Bakanlık açıklamasında, Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyine saldırılara başladığı 8 Ekim'den bu yana sivil binaları, kamu binalarını ve altyapıyı hedef alan 1023 saldırının tespit edildiği aktarıldı.

Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine düzenlenen saldırılarda füze ve insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığı belirtildi.

Hizbullah ile yaşanan sınır çatışmalarından en fazla sırasıyla Kiryat Shmona, Manara, Metula, Shlomi ve Arab Aramşe olmak üzere 5 yerleşim yerinin etkilendiği; en büyük hasarın ise evler ve binaların yanı sıra altyapıda oluştuğu kaydedildi.

Yukarı Celile'deki Bölge Konseyi Başkanı Giora Zaltz ise aynı gazetede yer alan açıklamasında, tahliye edilen yerleşim yerlerinin çoğunda altyapının, binaların ve evlerin tahrip olduğunu, zararı tespit etmek için çalışmaların başlatıldığını belirtti.

Mavi Hat'ta gerginlik

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullah ile çatışıyor.

İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda gerginlik tırmanıyor.

İsrail ordusu, 18 Haziran'da Lübnan'a yönelik olası bir saldırıya ilişkin "operasyonel planı" onayladığını duyurmuştu.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz da 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın İsrail topraklarına ve vatandaşlarına yönelik saldırılarına izin verilemeyeceğini ve gerekli kararları yakında alacaklarını ifade etmişti.

İsrail ordusunun 8 Ekim'den bu yana Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılarda şu ana kadar 356 Hizbullah mensubu öldü.