İsrail, Yabancı Basının Yayınını Engelledi - Son Dakika
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İsrail, Yabancı Basının Yayınını Engelledi

19.06.2025 14:26
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İsrail polisi, İran'ın saldırısının ardından vurulan yerleri görüntüleyen medya kuruluşlarına müdahale etti.

İsrail polisinin İran'ın misillemesinde isabet alan bir bölgeyi görüntüleyen yabancı basın kuruluşlarının yayınını engellediği bildirildi.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, İsrail polisi, İran'ın sabah saatlerinde düzenlediği saldırının ardından vurulan bölgeden yayın yapan birkaç haber ajansı, fiziki müdahaleyle engelledi.

İsrail Polis Sözcülüğü, sahadaki ekiplerinin İran füzelerinin doğrudan isabet ettiği yerleri çektiği belirlenen, "Al Jazeera tarafından izinsiz ve yasa dışı içerik aktarmak için kullanılan" haber ajanslarına karşı harekete geçtiğini öne sürdü.

Polis Sözcülüğü, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in belirlediği politikalar doğrultusunda Polis Komiseri Danny Levy'nin talimatıyla müdahalenin gerçekleştiğini kaydetti.

Sosyal medyada dolaşıma giren görüntülerde İsrail polisinin kamerayı eliyle kapatarak yayına engel olmaya çalıştığı dikkati çekti.

Polisin fiziki müdahalesinin ardından kameramanın İbranice, "Seni CNN'de, BBC'de, dünyanın her yerinde görüyorlar, bu yüzden bir saniye sakin ol." dediği duyuldu.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanlığı tarafından da paylaşılan görüntülere, polis memurunun kameramana kayıt cihazını çıkarıp kendisine vermesini istediği yansıdı.

İsrail'den Hayfa'da isabet alan yerleri görüntüleyen basın kuruluşlarına baskın

İran'dan hafta başında yapılan misillemede Hayfa'da stratejik tesislerin isabet almasının ardından bazı uluslararası televizyon kanallarının ofislerine baskın düzenlemişti.

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, füzelerin isabet ettiği noktaları görüntüleyen basın kuruluşlarına karşı sert önlemler alınacağını duyurmuştu.

İsrail'in orta kesimindeki Petah Tikva kentinde İran füzelerinin isabet ettiği noktayı ziyaret eden Ben-Gvir, "Füzelerin İsrail'de tam olarak nerede düştüğünü gösteren yayınlar, devlet güvenliği için bir tehlikedir." ifadesini kullanmıştı.

İsrail ordusundan İran'ın misilleme saldırılarına ilişkin basına sansür

İsrail Sansür Şefi Tuğgeneral Kobi Mandelblit, İran'ın saldırılarının görüntülenmemesi için yeni kararlar alındığını duyurmuştu.

Mandelblit, "düşman tarafından vurulan alanların görüntülerine ilişkin belgelerin" yayımlanması öncesinde İsrail ordusu sansür biriminin onayına sunulması gerektiğini dile getirmişti.

Kararın, İsrail basını ve uluslararası medyayı kapsadığına dikkati çeken Mandelblit, aksi durumda hareket edenlerin "devlet güvenliğine zarar vermiş" ve "düzenlemeleri ihlal etmiş" sayılacağını ifade etmişti.

Mandelblit, söz konusu kararın sadece görüntüleyen kişiyi değil, yayımlayan kuruluşu, editörü ve kuruluşun sahibini ilgilendirdiğini kaydetmişti.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Yabancı Basının Yayınını Engelledi - Son Dakika

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