İsrail, Yahudi Mahkumlara Af Değerlendiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail, Yahudi Mahkumlara Af Değerlendiriyor

İsrail, Filistinlilere karşı suç işleyen Yahudi mahkumlar için af çıkarmayı değerlendiriyor.

19.02.2025 16:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail basınına göre, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile Adalet Bakanı Yariv Levin, Filistinlilere karşı suç işleyen "Yahudi mahkumlara" af çıkarmayı değerlendiriyor.

Israel Hayom gazetesinin haberinde, İsrailli yetkililerin Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Filistinli esirlerin serbest kalmasından sonra "denge sağlamak" adına, Filistinlilere karşı suç işleyen "Yahudi mahkumların" serbest kalmasını sağlayacak bir af teklifi üzerinde çalıştığı iddia edildi.

Konuyla alakalı ön inceleme yapılması amacıyla İsrail Cumhurbaşkanlığı Af Dairesi ile Adalet Bakanlığı Af Dairesinin bir ön inceleme toplantısı yaptığı aktarıldı.

İsrailli yetkililerin, "Filistinlilere karşı işlenmiş milliyetçi suçlardan hüküm giyen Yahudi mahkumlara ceza indirimi ve af çıkarılması ihtimalini ele aldığı, bu kapsamda 20 Yahudi mahkumun bulunduğu bir listenin incelendiği" ileri sürüldü.

Söz konusu toplantının, Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının uygulanmaya başlamasından sonra İsrailli milletvekillerinin, hahamların, siyasi aktivistlerin ve aşırı sağcı örgütlerin "denge ve eşitlik için Yahudi mahkumlara af" talebinde bulunmasının ardından gerçekleştirildiği kaydedildi.

Israel Hayom, siyasi kaynakların, İsrail Cumhurbaşkanlığı ve Adalet Bakanlığı'nın davaları tek tek incelemek istediğini, ceza indirimi ya da af uygulanması için pişmanlık şartını gözeteceği ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'ten görüş isteyebileceğini söylediğini aktardı.

Daha önceki esir takası anlaşmaları sırasında da "Yahudi mahkumların cezalarının hafifletildiği ya da affedildiği" uygulamalar hatırlatıldı.

"Hamas ile yapılan pervasız teslimiyet anlaşmasını hiçbir şey aklayamaz"

Söz konusu haberin İsrail basınında yayılmasının ardından aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi lideri Itamar Ben-Gvir, "Hamas ile yapılan pervasız teslimiyet anlaşmasını hiçbir şey aklayamaz." ifadesini kullandı.

Ben-Gvir, X hesabından yaptığı paylaşımda, Filistinli esirlerin serbest bırakılması, Gazze'ye insani yardım girişinin sağlanması ve İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden çekilmesinin yolunu açan ateşkes ve esir takası anlaşmasını İsrail için "teslimiyet anlaşması" olarak niteledi.

İsrail'in ABD'nin tam desteğini almasına rağmen Gazze'ye saldırıları yeniden başlatmadığını öne süren Ben-Gvir, "Başbakan ve bakanları akıllarını başlarına almaya ve derhal Hamas'ı yok etmeye yönelik topyekün bir savaşa geri dönmeye çağırıyorum." paylaşımında bulundu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Isaac Herzog, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Hukuk, Dünya, Hamas, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Yahudi Mahkumlara Af Değerlendiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:14 Eğitime kar engeli 7 ilde okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! 7 ilde okullar tatil edildi
18:49 İstanbul’da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu’ndan kritik uyarılar İstanbul'da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu'ndan kritik uyarılar
17:26 Barış için tek şart koştu Putin tarihi görüşme sonrasında ilk kez konuştu Barış için tek şart koştu! Putin tarihi görüşme sonrasında ilk kez konuştu
16:22 TÜSİAD Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı İfadeye götürülüyor TÜSİAD Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı! İfadeye götürülüyor
16:07 Mansur Yavaş’tan cumhurbaşkanlığı yarışında dengeleri değiştirecek hamle Mansur Yavaş'tan cumhurbaşkanlığı yarışında dengeleri değiştirecek hamle
08:36 Hadise’nin konserinde korku dolu anlar Hayranı sahneye atladı Hadise'nin konserinde korku dolu anlar! Hayranı sahneye atladı
08:09 Devrim Özkan ve Bige Önal’in bindiği uçağa yıldırım çarptı Devrim Özkan ve Bige Önal'in bindiği uçağa yıldırım çarptı
08:04 Dünya devi elendi İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Dünya devi elendi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
07:54 Kerem ve Orkun attı, Benfica Şampiyonlar Ligi’nde son 16’ya kaldı Kerem ve Orkun attı, Benfica Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kaldı
07:41 Trump’tan “Zelenski Suudi Arabistan’a neden çağrılmadı“ sorusuna zehir zemberek yanıt Trump'tan "Zelenski Suudi Arabistan'a neden çağrılmadı?" sorusuna zehir zemberek yanıt
07:30 Kılıçlı yeminde sadece 5 teğmen ceza almamış Kılıçlı yeminde sadece 5 teğmen ceza almamış
02:15 Ankara’da şüpheli ölüm ’’Necla Teyze’yi diri diri yaktılar’’ Ankara'da şüpheli ölüm! ''Necla Teyze'yi diri diri yaktılar''
01:00 MHP lideri Bahçeli’nin sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama MHP lideri Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
23:26 Feyenoord, Milan’ı Şampiyonlar Ligi’nden eledi Feyenoord, Milan'ı Şampiyonlar Ligi'nden eledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2025 19:39:34. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail, Yahudi Mahkumlara Af Değerlendiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.