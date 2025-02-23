İsrail, Yaşlı Çifti Canlı Kalkan Olarak Kullandı

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Filistinli Ahmed Muhammed Ebu Hüseyin, İsrail'in işlediği soykırım sırasında yaşlı ebeveynlerini Gazze'nin Zeytun Mahallesi'nde önce canlı kalkan olarak kullandığını ardından öldürdüğünü söyledi.

İsrail ordusu Mayıs 2024'te Zeytun Mahallesi'ne girdiği sırada 80 yaşındaki Muhammed Ebu Hüseyin ve 76 yaşındaki eşi Mezyune Ebu Hüseyin, yaşlı olmalarından dolayı kendilerinin gözaltına alınmayacağına inandıkları için başka bir bölgeye göç etmeyerek evlerinde kaldılar.

Ancak düşündükleri gibi olmadı ve İsrail askerleri onları evlerinden gözaltına alarak mahallede dolaşırken canlı kalkan olarak kullandı ardından soğukkanlılıkla öldürdü.

Son saatlerin detayları

Öldürülen yaşlı çiftin oğulları Ebu Hüseyin, AA muhabirine, İsrail ordusu Zeytun Mahallesi'ne girmeye başladığında kendisinin ailesiyle evde olduğunu ve Derec Mahallesi'ne gitmek zorunda kaldıklarını belirtti.

Anne babası yaşlı olduğu için onlara zarar geleceğini düşünmediklerini söyleyen Ebu Hüseyin, bu nedenle evde bıraktıklarını dile getirdi.

Onlarla 4 gün boyunca telefonla iletişim halinde olduklarını, babasının her sabah iyi olduklarını bildirmek için saat 06.00'da telefonla aradığını kaydeden Ebu Hüseyin, şöyle devam etti:

"Beşinci gün, sabah tam 06.00'da babamın ses tonunda bir değişiklik fark ettim, telefon görüşmesi sırasında korkmuş ve dehşete kapılmıştım. Bizden kardeşlerime ve etrafımızdakilere iyi bakmamızı istiyordu, sanki bize veda ediyormuş gibi. Onu sakinleştirmeye çalıştım ama çok korkmuştu. Birkaç dakika sonra annemle konuştum. Annem de çok korkmuş gibiydi ve 'Ordu bize yaklaşıyor, evlere giriyor.' dedi.

Sabah saat 10.00'da babamı tekrar aramaya çalıştım ve açtığında duyduğum sözler şok ediciydi. 'Ordu yanımda' dedi. Bir süre sessiz kaldım, ne diyeceğimi veya ne olacağını bilmiyordum. Bir İsrailli subayın babama kiminle konuştuğunu sorduğunu duydum ve babam 'Oğlumla konuşuyorum' dediğinde, subay babama telefonu hemen kapatmasını ve bağlantıyı kalıcı olarak kesmesini emretti."

Öldürmeden önce canlı kalkan olarak kullandılar

Annesi ve babasının Zeytun Mahallesi'nde yaklaşık 8 saat canlı kalkan olarak kullanıldığını öğrendiğini aktaran Ebu Hüseyin, "Annem ve babam, Mayıs 2024'te İsrail ordusu tarafından havaya uçurulmadan önce canlı kalkan olarak kullanıldılar." dedi.

Onların canlı kalkan olarak kullanıldıktan sonra vahşice öldürülmesini medya aracılığıyla öğrendiğini ifade eden Ebu Hüseyin, "İsrail ordusunda görevli bir subay, evlere baskın düzenlerken annemi ve babamı canlı kalkan olarak kullandıklarını daha sonra da patlayıcı kemerlerle bağlayarak havaya uçurduklarını açıkladı." diye konuştu.

Acı haykırış

Ebu Hüseyin, "İnsanlık nerede? Bu nasıl bir vahşettir ki yaşlı bir adamı ve eşini böylesine korkunç şekilde havaya uçurmaya itiyor? Şu anda gördüğüm dehşetin verdiği korkuyla kalbimde yanan ateşle konuşuyorum. Anneniz ve babanızın havaya uçurulduğunu ve sadece onların cesetlerinin birkaç parçasını bulduğunuzu düşünün." diyerek acısını dile getirdi.

Avrupa- Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi (Euro-Med), İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde Filistinli yaşlı bir çifti canlı kalkan olarak kullandıktan sonra öldürdüğü olayı ortaya çıkarmıştı.

Gözlemevi, yürüttüğü araştırmanın Mayıs 2024'te Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'ne düzenlenen kara saldırısı sırasında İsrail ordusu tarafından canlı kalkan olarak kullanılan ve vahşice öldürülen iki yaşlı Filistinlinin kimliğinin tespit edilmesini sağladığını belirtmişti.

İsrail ordusu subaylarının itirafı

İsrail'in sol eğilimli haber sitesi "HaMakom" da yaptığı araştırmada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği soykırım sırasında işlediği korkunç suçu gün yüzüne çıkarmıştı.

Araştırmaya göre İsrail ordusu, Mayıs 2024'te Zeytun Mahallesi'nde düzenlediği saldırı sırasında, 80 yaşındaki bir Filistinli adamı eşiyle birlikte sahada infaz etmeden önce canlı kalkan olarak kullandı.

Gazze'de görev yapan İsrail askerlerinin ifadelerine dayanarak 15 Şubat'ta yayımlanan araştırmaya göre, Nahal Tugayı'na bağlı bir subay, ev baskınları sırasında yaşlı bir Filistinli adamın boynuna patlayıcı bağlayarak onu askerlerin önünde yürümeye zorladı ve emirlere uymazsa kafasını uçuracağı tehdidinde bulundu.

İsrail askerlerinin ifadelerine göre, yaşlı adam 8 saat boyunca askerlere eşlik etmeye ve evlerde silahlı kişilerin veya patlayıcıların bulunmadığından emin olmak için askerlerden önce evlere girmeye zorlandı.