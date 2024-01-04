 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İsrail Yüksek Mahkemesi, Başbakanın Görevden Alınmasını Zorlaştıran Yasayı Ertelendi - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail Yüksek Mahkemesi, Başbakanın Görevden Alınmasını Zorlaştıran Yasayı Ertelendi

İsrail Yüksek Mahkemesi, hükümetin tartışmalı yargı reformu kapsamında geçen yıl kabul edilen başbakanın görevden alınmasını zorlaştıran yasanın uygulanmasını erteledi. Karar, İsrail merkezli sivil toplum kuruluşu Kaliteli Yönetim Hareketi'nin dilekçesi sonrası alındı ve yasanın uygulanması gelecek parlamento seçimlerinden sonraki meclis dönemine ertelendi. Yüksek Mahkeme, yasanın İsrail Meclisinin yetkisini ihlal ettiğini belirtti. Bu karar, İsrail'de parlamento seçimlerinin 2026 yılında yapılması planlandığı bir dönemde alındı.

İsrail Yüksek Mahkemesi, Başbakanın Görevden Alınmasını Zorlaştıran Yasayı Ertelendi
04.01.2024 - 02:47,
Abone Ol

İsrail Yüksek Mahkemesi, hükümetin tartışmalı yargı reformu kapsamında geçen yıl mart ayında kabul edilen başbakanın görevden alınmasını zorlaştıran yasanın uygulanmasını erteledi.

İsrail devlet televizyonu KAN'a göre, İsrail Yüksek Mahkemesi, oy çokluğuyla başbakanın görevden alınmasını zorlaştıran yasanın uygulanmasının ertelenmesine hükmetti.

İsrail merkezli sivil toplum kuruluşu Kaliteli Yönetim Hareketi'nin sunduğu dilekçe sonrası alınan kararla, yasanın uygulanması gelecek parlamento seçimlerinden sonraki meclis dönemine ertelendi.

Kararda, söz konusu yasanın, "İsrail Meclisinin kurucu yetkisini ihlal eden şahsi bir düzenleme" olduğu kaydedildi.

Bu arada, İsrail'de Meclis üyelerinin seçileceği parlamento seçimlerinin 2026 yılında yapılması planlanıyor.

Netanyahu liderliğindeki Likud Partisinden Bilim ve Teknoloji Bakanı Ofir Akunis, Yüksek Mahkemenin kararına ilişkin, "Askerlerimiz bütün anlaşmazlıkları bir kenara bırakarak her cephede savaşırken, Yüksek Mahkeme hakimlerinin bu şekilde davranması oldukça üzücü." ifadesini kullandı.

Öte yandan, muhalif İşçi Partisi Milletvekili ve Haham Gilad Kariv ise Netanyahu'nun liderliğini ettiği koalisyon hükümetinin, İsrail'i benzeri görülmemiş bir anayasal krize sürüklediğini ve bunun kısmen Netanyahu'nun şahsi değerlendirmelerinden kaynaklandığını söyledi.

Kariv, "Koalisyonun temel demokratik ilkeleri yıkan, benzeri görülmemiş düzenlemelerine karşı Yüksek Mahkemeden demokrasiyi korumak amacıyla benzeri görülmemiş kararlar alması istendi." ifadesini tullandı.

İsrail'de başbakanın görevden alınmasını zorlaştıran yasa geçen yıl 23 Mart'ta kabul edilmişti.

"Başbakanın fiziksel veya psikolojik yetersizlik durumları dışında görevden alınmasını" engelleyen yasaya göre, başbakanın görevini yapamayacağını duyurma yetkisi, Meclis'te başbakan tarafından yapılacak duyuru veya kabinenin dörtte üçünün onayıyla mümkün oluyor.

Hükümetin dörtte üçü tarafından onaylanan karara başbakanın itiraz etmesi halinde ise başbakanın görevden alınması Meclis'te oylamaya götürülüyor.

Meclis Başkanı tarafından belirlenecek oturumda 90 milletvekilinin bu yönde oy kullanması halinde başbakan görevden alınabiliyor.

Söz konusu yasa, başbakanı görevden alma yetkisine dair, Yüksek Mahkeme dahil yargının alacağı herhangi bir kararın geçersiz sayılmasını içeriyor.

İsrail muhalefeti, söz konusu yasanın yolsuzluktan yargılanan Netanyahu'ya koruma sağladığını belirtiyor.

İsrail Yüksek Mahkemesi, yürütme üzerindeki denetimini kaldıracak yasayı iptal etmişti

İsrail Yüksek Mahkemesi, 2 Ocak'ta da yargı reformu kapsamındaki "Akla Yatkınlık Yasası"nı iptal etmişti.

"Akla uygunluk" standardı, hükümetin aldığı bir kararın makul görülmediği durumlarda Yüksek Mahkemeye bu kararı bozma yetkisi veriyor. Buna göre, "akla uygun olmayan" bir karar, "kamu yararını yeterince dikkate almadan orantısız bir şekilde siyasi çıkarlara odaklanan karar" olarak tanımlanıyor.

Mecliste çoğunluğu oluşturan koalisyon hükümeti, yargı düzenlemesine karşı büyüyen siyasi ve toplumsal muhalefete ve kitlesel protestolara rağmen söz konusu yasayı geçen yıl 24 Temmuz'da Meclisten geçirmişti.????

Kaynak: AA
YORUMLAR

İsrail, Yargı, İsrail, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Yüksek Mahkemesi, Başbakanın Görevden Alınmasını Zorlaştıran Yasayı Ertelendi - Son Dakika


23:46
İsrail, Lübnan'ın Nakura kentindeki binayı bombaladı İsrail, Lübnan'ın Nakura kentindeki binayı bombaladı
23:28
200 gündür haber alınamayan Korhan Berzeg'in araçla kaçırıldığı iddia ediliyor 200 gündür haber alınamayan Korhan Berzeg'in araçla kaçırıldığı iddia ediliyor
23:19
Real Madrid 3 puanı tek golle aldı, aylar sonra maç kadrosuna giren Arda yine şans bulamadı Real Madrid 3 puanı tek golle aldı, aylar sonra maç kadrosuna giren Arda yine şans bulamadı
22:56
Almanya'da Çiftçilerin Büyük Protestosu: Vergi ve Ücret Artışlarına Karşı Ayaklandılar Almanya'da Çiftçilerin Büyük Protestosu: Vergi ve Ücret Artışlarına Karşı Ayaklandılar
22:37
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Belediye başkan adayları 7 Ocak ve 15 Ocak'ta açıklanacak AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Belediye başkan adayları 7 Ocak ve 15 Ocak'ta açıklanacak
22:17
ABD, İran'daki terör saldırısıyla ilgili suçlamaları reddetti ABD, İran'daki terör saldırısıyla ilgili suçlamaları reddetti
22:14
Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'la ilgili torpil iddiası Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'la ilgili torpil iddiası
21:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reisi ile görüştü: Türkiye terörle mücadelede İran'ın yanında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reisi ile görüştü: Türkiye terörle mücadelede İran'ın yanında

Son Dakika
00:02 Panathinaikos'un başında ilk lig maçına çıkan Terim sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı
23:46 İsrail, Lübnan'ın Nakura kentindeki binayı bombaladı
23:28 200 gündür haber alınamayan Korhan Berzeg'in araçla kaçırıldığı iddia ediliyor
23:19 Real Madrid 3 puanı tek golle aldı, aylar sonra maç kadrosuna giren Arda yine şans bulamadı
22:56 Almanya'da Çiftçilerin Büyük Protestosu: Vergi ve Ücret Artışlarına Karşı Ayaklandılar
22:37 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Belediye başkan adayları 7 Ocak ve 15 Ocak'ta açıklanacak
22:17 ABD, İran'daki terör saldırısıyla ilgili suçlamaları reddetti
22:14 Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'la ilgili torpil iddiası
21:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reisi ile görüştü: Türkiye terörle mücadelede İran'ın yanında
21:43 Hizbullah lideri Nasrallah: İsrail'in suikasti cevapsız kalmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2024 03:04:30. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail Yüksek Mahkemesi, Başbakanın Görevden Alınmasını Zorlaştıran Yasayı Ertelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement