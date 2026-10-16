İsrail'in yıktığı Gazze'de şimdi İsrailli şirketler ihale peşinde! 70 milyar dolar için yarışıyorlar

İsrail ordusunun yerle bir ettiği Gazze Şeridi’ndeki yeniden inşa çalışmaları, İsrailli şirketlerin hedefinde. İsrail’in en büyük mühendislik ve altyapı şirketlerinin, milyarlarca dolarlık ihaleleri almak için birbiriyle yarıştığı bildirildi.

60 İHALE AÇILMASI PLANLANIYOR

İsrail basınından Haaretz gazetesinin haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump öncülüğünde kurulan Barış Kurulu, Gazze Şeridi’nin İsrail ordusu işgalindeki bölgelerinde yürütülecek yeniden inşa çalışmaları için 60 ihale açmayı planlıyor. Barış Kurulu denetiminde yürütülecek projelerin toplam maliyetinin 70 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

İHALE İÇİN YARIŞAN İSRAİLLİ FİRMALAR

İhaleler için yarışan İsrailli firmalar arasında altyapı ve inşaat alanlarında faaliyet gösteren Danya Cebus, Electra, Oron Group, Talor Karadi Group ve Shapir yer alıyor. Gazze’deki yeniden inşa faaliyetlerinden milyarlarca dolar kar elde etmek isteyen şirketlerin şimdiden bazı ihaleler için fiyat teklifi sunduğu ve ön yeterlilik şartlarını karşılayıp karşılamadıklarının tespiti için belgelerini teslim ettiği belirtildi.

SOYKIRIM YAPTIKLARI GAZZE’DEKİ ENKAZDAN MİLYARLAR KAZANMAYI AMAÇLIYOR

Haaretz’in haberinde, İsrailli şirketlerin henüz ihaleleri kazanıp kazanmadığının netleşmediği ifade edildi. Ancak yabancı şirketlerin ihaleleri alması durumunda dahi İsrail merkezli firmaların yüksek kar getirecek lojistik ve altyapı hizmeti verebileceği öne sürüldü. Gazze’nin yeniden inşasının finansmanını üstleneceği iddia edilen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve diğer Körfez ülkelerinden şirketlerin ihalelere katıldığına ilişkin bilgi bulunmadığı da aktarıldı.

YALNIZCA ENKAZ KALDIRMA İHALESİ 500 MİLYON DOLAR

Barış Kurulu’nun Gazze Şeridi’nde polis akademisi inşasından 35 kilometrelik yol asfaltlamaya, enkaz kaldırmadan mühimmatların bölgeden temizlenmesine kadar çok sayıda ihale açmaya başladığı kaydedildi. Yalnızca enkaz kaldırma ihalesinin değerinin 500 milyon doları bulacağı belirtilen haberde, ilerleyen aşamalarda İsrail’in Gazze Şeridi sınırında inşaat malzemesi tedariki için yeni fabrikalar kurulmasının planlandığı bildirildi.

BAZI ABD-İSRAİLLİ ŞİRKETLER ORTAK TEKLİF VERDİ

Sürece dahil olan İsrailli firmaların çoğunun aynı zamanda İsrail Savunma Bakanlığı tedarikçisi olduğuna dikkat çekilen haberde, bazı şirketlerden bizzat teklif vermelerinin istendiği aktarıldı. Büyük kar getirisi olan ihalelere ABD’li şirketlerin de yoğun ilgi gösterdiği, bazı ihalelere İsrailli ve ABD’li firmaların ortak teklif sunduğu belirtildi.

ULUSLARARASI İSTİKRAR GÜCÜ ÜSSÜNÜN İHALESİNE GİRDİLER

Açılan ilk ihaleler arasında Gazze’ye konuşlanması beklenen Uluslararası İstikrar Gücü’ne ait üssün projesinin de bulunduğuna işaret edilen haberde, İsrailli firmaların bu ihale için fiyat teklifi verdiği bildirildi. ABD ordusu tarafından açılan ve daha sonra Barış Kurulu’na devredilen ihale, bin ila 5 bin personeli barındıracak bir üssün inşasının yanı sıra 5 yıl boyunca bakım ve işletmesini de kapsıyor.

ELECTRA: BİRÇOK İHALE İÇİN TEKLİF VERDİK

İsrailli inşaat, altyapı ve gayrimenkul şirketi Electra’dan yapılan açıklamada, şirketin “Barış Kurulu’nun Gazze’de yürüttüğü faaliyetlerde yer almak üzere çalışmalarını sürdürdüğü” belirtildi. Açıklamada, “Şirketimiz hem ilerleyen aşamalarda konuşlandırılması beklenen çok uluslu güç kamplarının işletilmesi ve bakımında, hem de bölge genelindeki altyapının yeniden inşasında görev almaya isteklidir. Birçok ihale için teklif verilmiş olup Barış Kurulu’nun kararları beklenmektedir. İhaleler; yol yapımı, altyapının rehabilitasyonu, çok uluslu güç için üs kurulması ve diğer projeleri kapsamaktadır” ifadelerine yer verildi.

“DİPLOMATİK YEŞİL IŞIĞIN YAKILMASINI BEKLİYOR”

Gazze’ye ilişkin ihalelere katılan başka bir firmanın üst düzey İsrailli yetkilisi ise, “Hiçbir ihalede kazanan yüklenici ilan edilmedi ve işlerin başlangıç tarihi belirlenmedi. Yine de tüm şirketler veri topluyor ve diplomatik yeşil ışığın yakılmasını bekliyor” dedi.