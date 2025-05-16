İsrailli Ailelerden Endişeli Açıklama

İsrailli esirlerin aileleri, ordunun, aralarında yüzlerce kadın ve çocuğun bulunduğu Filistinli sivilin ölümüne yol açan Gazze Şeridi'ne saldırılarını şiddetlendirmesi nedeniyle esir tutulan yakınlarının akıbetinden endişe ettiklerini duyurdu.

İsrailli esirlerin yakınlarının bir araya geldiği çatı oluşumdan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırılarını şiddetlendirmesi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın bölgeye yaptığı ziyaretin sona ermesi haberlerinin Gazze'de tutulan yakınları için endişeye yol açtığı belirtildi.

İsrail ordusu, 19 aydır havadan ve karadan vurduğu Gazze Şeridi'nin kuzeyine gece yarısı şiddetli saldırılar başlattı. Gazze'yi kalıcı işgal için kapsamlı saldırı planları yapan İsrail'in gece yarısı başlayan ve sabah şiddetlenen saldırılarında 100'den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği bildiriliyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün sona erecek olan Orta Doğu ziyaretine işaret edilen açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi'nde tutulan esirlerin serbest kalmasını sağlayacak bir anlaşma için "yüzyılın fırsatını" kaçırmak üzere olduğu vurgulandı.

Kaçırılan tarihi fırsatın "belirgin bir İsrail başarısızlığı" olduğuna dikkat çekilen açıklamada, Netanyahu hükümetinin masadaki önerileri geciktirme çabasının gelecek nesillerin hafızasında yer alacağı yorumu yapıldı.

"Bunlar sevdiklerimizin geleceğinin, İsrail toplumunun geleceğinin ve Orta Doğu'nun geleceğinin kararlaştırılacağı dramatik saatlerdir." ifadelerine yer verilen açıklamada, Gazze'de tutulan İsrailli yakınları için zamanın tükenmekte olduğunun altı çizildi.

Ayrıca aileler, Netanyahu ve Trump'a Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına varılması için derhal adım atma çağrısı yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 13 Mayıs'ta başlayan Orta Doğu turu sırasıyla Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etmesinin ardından bugün sona eriyor.