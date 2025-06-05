İsrailli Akademisyenlerden Gazze'ye Savaş Suçlarına Tepki - Son Dakika
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İsrailli Akademisyenlerden Gazze'ye Savaş Suçlarına Tepki

05.06.2025 12:44
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1200 akademisyen, Gazze'deki saldırılara ve savaş suçlarına karşı çıkma çağrısı yaptı.

İsrail'de yaklaşık 1200 akademisyenden oluşan "Siyah Bayrak" hareketi, İsrail toplumuna Tel Aviv yönetiminin Gazze'de işlediği savaş suçlarına ve insanlığa karşı işlenen suçlara karşı çıkma çağrısı yaptı.

İsrail basınına göre, yaklaşık 1200 İsrailli akademisyen Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun saldırıların durdurulması ve insanlık felaketinin son bulması için harekete geçmeye çağıran bir mektuba imza attı.

Mektup, Üniversite Başkanları Komitesi, Kamu Akademik Kolej Başkanları Komitesi ve Akademik Mücadele Genel Merkezi'ne gönderildi.

İsrail'in Gazze'de neden olduğu ölümlere ve insanlığa karşı işlediği suçlara işaret edilen mektupta, "İsrail hastaneleri, okulları ve diğer kurumları bombalamaya devam ediyor. Mevcut askeri operasyon 'Gideon'un Savaş Arabaları'nın emirlerinde tanımlandığı üzere, savaşın ilan edilen hedefleri arasında 'nüfusun yerinden edilmesi' de yer almaktadır. Bu, savaş suçlarının ve hatta insanlığa karşı işlenen suçların korkunç bir listesidir ve hepsi de bizim eserimizdir." ifadelerine yer verildi.

Akademisyenler, sadece hükümetin değil, hükümetin yaptıklarına sessiz kalarak onu onaylayan ve meşrulaştıran toplumun da suçlu olduğuna dikkati çekti.

Yüksek öğretim kurumlarının "Gazze'deki ölüm, açlık, yıkım, eğitim sisteminin, insanların ve yapıların tamamen ortadan kaldırılması karşısında sessiz kalmalarını" eleştiren akademisyenler, "Eğer şimdi, derhal durma çağrısı yapmazsak, tarih bizi affetmeyecek." diyerek Gazze'ye saldırıların durdurulması çağrısı yaptı.

-? ?Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'yi kalıcı işgal için harekete geçti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 4 bin 335 Filistinli hayatını kaybetti, 13 bin 300 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 54 bin 607'ye, yaralıların sayısı da 125 bin 341'e yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

Plana göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ni kalıcı olarak işgal edecek, Filistinliler Gazze'nin güneyindeki "toplama kamplarına" sürülecek. İsrail burada toplama kamplarında Filistinlilere, "hayatta kalacakları" kadar insani yardım verecek.

İsrailli bakanlar, Gazze Şeridi'nde sağlam kalan her şeyi yıkacaklarını ve Filistinlileri önce güneye, oradan da başka ülkelere sürmeyi planladıklarını açıkladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrailli Akademisyenlerden Gazze'ye Savaş Suçlarına Tepki - Son Dakika

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