İsrailli Anne Netanyahu'ya Çağrıda Bulundu

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İsrail'de Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının video mesajını yayımladığı İsrailli esir Matan Zangauker'in annesi, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya Gazze'ye saldırıları durdurup acil esir takası anlaşması yapması çağrısında bulundu.

Tel Aviv'de basın mensuplarına konuşan Matan'ın annesi Einav Zangauker, Netanyahu'ya seslenerek "Netanyahu, bu savaşı hemen bitir ve herkesi eve getir!" dedi.

"Matanımın hayatta olduğuna dair bir işaret gördüm. Matanım hayatta!" diyen anne Zangauker, "Matan'ın hayatta olması, kışı veya devam eden askeri saldırıları atlatacağı anlamına gelmiyor. Matan'ı ve herkesi eve getirmenin yolu sadece bir anlaşmadan geçiyor." ifadelerini kullandı.

İsrailli esirin annesi, Netanyahu hükümetinin acilen kapsamlı bir ateşkes ve esir takası anlaşması yapması gerektiğini vurguladı.

Hamas, İsrailli esir Matan'ın videosunu yayımlamıştı

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrailli esir Matan Zangauker'in videosunu yayımlamıştı.

Matan, "İsrail halkı bizi ihmal etmiyor. Biz hala hayattayız. Delirmeden geri dönmek istiyoruz. Tecrit bizi öldürüyor. Hükümetin hatalarının bedelini ödememiz mantıksız. İsrail hükümeti bizi ihmal ediyor ve her geçen gün ihmale de devam ediyor." demişti.

İsrail halkına "Umarım bu durumu değiştirmek, bizi sağlık ve huzur içinde geri getirmek için elinizden geleni yaparsınız. Gazze'de yaşam kolay değil. Az yiyecek, içmeye uygun olmayan su ve biraz ilaçla yaşıyoruz." diyen Matan, İsraillileri Netanyahu'nun evinin önünde gösteri yapmaya çağırmıştı.

Zangauker, "Bir dakika bile uyumasına izin vermemek gerekiyor. Biz, acı çekiyoruz, o ve ailesi de bizim gibi acı çekmeli." demişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda siyasi nedenlerle Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.

Gazze Şeridi'nde 101 İsrailli esirin olduğu tahmin ediliyor.