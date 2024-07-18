İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir'den Mescid-i Aksa'ya ikinci baskın - Son Dakika
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İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir'den Mescid-i Aksa'ya ikinci baskın

İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir\'den Mescid-i Aksa\'ya ikinci baskın

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Mescid-i Aksa'ya polis koruması eşliğinde ikinci kez baskın düzenledi. Ben-Gvir, Hamas'a yönelik askeri baskının arttırılması çağrısında bulundu.

18.07.2024 16:04
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- İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir"den Mescid-i Aksa'ya baskın

KUDÜS - Aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

İsrail, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'de başlattığı saldırılarını sürdürürken, bir yandan da provokasyonlarını sürdürüyor. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya polis koruması eşliğinde baskın düzenledi. Ben-Gvir, İsrail polisinin geniş güvenlik önlemleriyle Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ben-Gvir, "Bu sabah kaçırılanların evlerine dönmesi için dua ettim. Ancak bu, karışık bir anlaşma olmadan, Hamas'a yönelik askeri baskının arttırılması ve Hamas'ın ezilmeye devam edilmesiyle mümkün olabilir" ifadelerini kullandı.

Ben-Gvir, 21 Mayıs'ta da Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir'den Mescid-i Aksa'ya ikinci baskın - Son Dakika

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