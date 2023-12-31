 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İsrailli asker, Gazze'de silah ve mühimmat çaldı - Son Dakika
Üye Girişi

İsrailli asker, Gazze'de silah ve mühimmat çaldı

İsrail askeri üniforması giyen bir İsrailli, Gazze Şeridi'ndeki ordu saflarına sızarak silah ve mühimmat çaldı. İddianameye göre, Roi Yifrah çeşitli sahte kimliklerle askerlere ve polislere erişim izni sağladı ve büyük miktarda silah ve teçhizat çaldı. Yifrah'ın evinde ve annesinin evinde silah ve mühimmat bulunduğu belirtildi.

İsrailli asker, Gazze\'de silah ve mühimmat çaldı
31.12.2023 - 21:51,
Abone Ol

İsrail askeri üniformasını giyerek Gazze Şeridi'ndeki ordu saflarına sızan bir İsraillinin, silah ve mühimmat çaldığı belirtildi.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Başsavcılık, Roi Yifrah (35) hakkında hırsızlık şüphesiyle iddianame sundu ve Tel Aviv Mahkemesinden hakkındaki işlemler bitene kadar söz konusu kişinin gözaltı süresini uzatmasını istedi.

İddianamede, 7 Ekim'de çatışma bölgesine giden Yifrah'ın, kendisini patlayıcı uzmanı, polis özel harekat ekibi "Yamam" görevlisi ve İç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) subayı gibi çeşitli sahte kimliklerle tanıtarak, askerlerin ve polislerin silah ve mühimmatına erişim izni sağladığı suçlamaları yer aldı.

Yifrah, saldırıların patlak verdiği 7 Ekim ile gözaltına alındığı 17 Aralık arasında geçen sürede el bombaları, mermiler, üniforma, telsiz, dron gibi büyük miktarlarda silah, mühimmat ve teçhizat çalmakla suçlanıyor.

İddianamede, gözaltına alınan Yifrah'ın aracında, evinde ve annesinin evinde silah ve mühimmat bulunduğu yer aldı.

Gazete, Yifrah'ın İsrail askeri üniformasıyla Gazze Şeridi sınırındaki askerleri ziyarete gelen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Galant ile çekilmiş fotoğraflarını da ortaya çıkardı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Yedioth Ahronoth, İsrail, Gazze, İsrail, Güvenlik, Suç, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrailli asker, Gazze'de silah ve mühimmat çaldı - Son Dakika


20:53
Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahttan çekilmeye karar verdi Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahttan çekilmeye karar verdi
19:41
Hakkari'de peş peşe 3 deprem meydana geldi Hakkari'de peş peşe 3 deprem meydana geldi
18:59
İşte 2024'e adım atan ülkelerin yeni yıl kutlamaları İşte 2024'e adım atan ülkelerin yeni yıl kutlamaları
18:43
Süper Kupa krizine ilişkin Fenerbahçe'den açıklama: İftira ve yalan iddialar ortaya atanlarla ilgili hukuki adımlar atacağız Süper Kupa krizine ilişkin Fenerbahçe'den açıklama: İftira ve yalan iddialar ortaya atanlarla ilgili hukuki adımlar atacağız
18:09
Antalyaspor, Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar prensipte anlaştı Antalyaspor, Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar prensipte anlaştı
17:27
Selahattin Demirtaş, babasının ölümüyle ilgili mesaj yayınladı Selahattin Demirtaş, babasının ölümüyle ilgili mesaj yayınladı
16:47
Arjantin Devlet Başkanı Milei'nin kız arkadaşıyla sahnede öpüşmesi tartışma yarattı Arjantin Devlet Başkanı Milei'nin kız arkadaşıyla sahnede öpüşmesi tartışma yarattı
15:54
Özgür Özel, cenazesinde protesto edildiği şehidin ailesini ziyaret etti: Provokasyon yapmak isteyenler baltayı taşa vurdu Özgür Özel, cenazesinde protesto edildiği şehidin ailesini ziyaret etti: Provokasyon yapmak isteyenler baltayı taşa vurdu

Son Dakika
20:53 Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahttan çekilmeye karar verdi
19:41 Hakkari'de peş peşe 3 deprem meydana geldi
18:59 İşte 2024'e adım atan ülkelerin yeni yıl kutlamaları
18:43 Süper Kupa krizine ilişkin Fenerbahçe'den açıklama: İftira ve yalan iddialar ortaya atanlarla ilgili hukuki adımlar atacağız
18:09 Antalyaspor, Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar prensipte anlaştı
17:27 Selahattin Demirtaş, babasının ölümüyle ilgili mesaj yayınladı
16:47 Arjantin Devlet Başkanı Milei'nin kız arkadaşıyla sahnede öpüşmesi tartışma yarattı
15:54 Özgür Özel, cenazesinde protesto edildiği şehidin ailesini ziyaret etti: Provokasyon yapmak isteyenler baltayı taşa vurdu
15:33 İçki masasında küfürlü şarkı söyleyen fenomen Azad Yılmaz adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
15:12 Aile dizisi Orta Doğu'nun en büyük dijital platformundan kaldırıldı! Nejat İşler'e isyan ettiren küfürlü paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2023 22:11:55. #1.11#
SON DAKİKA: İsrailli asker, Gazze'de silah ve mühimmat çaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement