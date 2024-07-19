İsrailli askeri analist: Tel Aviv'e düzenlenen İHA saldırısı İsrail ordusundaki güvenlik açığını ortaya çıkardı - Son Dakika
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İsrailli askeri analist: Tel Aviv'e düzenlenen İHA saldırısı İsrail ordusundaki güvenlik açığını ortaya çıkardı

İsrailli askeri analist Yoav Zaytoun, Yemen'deki Husilere ait patlayıcı yüklü insansız hava aracıyla (İHA) Tel Aviv kentine düzenlenen saldırının İsrail ordusunda büyük bir güvenlik açığını ortaya çıkardığını belirtti. Zaytoun, İsrail hava savunma sistemlerinin Tel Aviv'e gönderilen bir İHA'yı tespit edememesini güvenlik eksikliklerinin açık bir göstergesi olarak yorumladı. İHA patlamadan önce hiçbir uyarı sireni çalmadığına dikkat çeken Zaytoun, yaşanan olayın İsrail ordusunun hava savunma sistemlerindeki başarısızlığı ortaya koyduğunu ifade etti.

19.07.2024 14:09
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İsrailli askeri analist Yoav Zaytoun, Yemen'deki Husilere ait patlayıcı yüklü insansız hava aracıyla (İHA) Tel Aviv kentine düzenlenen saldırının İsrail ordusunda "büyük bir güvenlik açığını ortaya çıkardığını" belirtti.

İsrail'deki Yediot Ahronot gazetesi için kaleme aldığı yazısında askeri analist Zaytoun, hava, kara ve denizde konuşlandırılmış radarlar dahil olmak üzere İsrail hava savunma sistemlerinin ülkenin en stratejik hedeflerinden biri olan Tel Aviv'e gönderilen bir İHA'yı tespit edememesini güvenlik eksikliklerinin açık bir göstergesi olarak yorumladı.

Tel Aviv üzerinde bir İHA patlamadan önce hiçbir uyarı sireni çalmadığına dikkati çeken Zaytoun, görgü tanıklarının ise patlamadan hemen önce "vızıltı" benzeri yüksek bir ses duyduğunu aktardı.

İsrailli askeri analiste göre yaşanan olay, İsrail ordusunun hava savunma sistemlerindeki büyük başarısızlığı ortaya koydu.

Ordunun ilk açıklamasında kusurunu kabul ettiğini belirten Zaytoun, şu ifadeleri kullandı:

"Görünen o ki karada, havada veya denizde İsrail ordusunun hiçbir radarı, düşman İHA'sını yaklaşırken tespit edemiyor. Bu ihmal, tüm hava savunma sistemlerinin yüksek alarm durumunda olması gereken bir zamanda büyük bir güvenlik açığını temsil ediyor."

Ne olmuştu?

Tel Aviv'in merkezindeki ABD Büyükelçiliği yakınlarında yerel saatle gece 03.00'te İHA saldırısıyla güçlü bir patlama meydana gelmişti. Patlamada, bir kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi şarapnel parçaları ve patlamanın etkisiyle yaralanmıştı.

Yemen'deki Husiler, Tel Aviv'i radarların tespit edemeyeceği, hava savunma sistemlerinin engelleyemeyeceği, "Yafa" isimli yeni bir İHA ile hedef aldığını açıklamıştı.

Husiler, İsrail'in merkezini hedef almaya devam edeceklerini ve Tel Aviv'in kendileri için "güvenli olmayan bölge" olduğunu duyurmuştu.

Yemen'deki Husiler, daha önce de Gazze'ye saldırıları karşısında İsrail'e doğru insansız hava aracı ve füzelerle saldırı düzenlediğini açıklamış ve bu saldırıların görüntülerini paylaşmıştı.

İsrail ordusu, ön soruşturması sonucunda hava radar sistemlerinin İHA'yı tespit ettiğini ancak "tehdit" olarak sınıflandırmadığını bu nedenle saldırı sirenlerinin çalmadığı ve İHA'nın imha edilmediğini aktarmıştı.

İsrail Hava Kuvvetlerinin, İHA'nın vurulması gerektiğini, olayın ciddi bir "hata olduğunu" kabul ettiği kaydedilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrailli askeri analist: Tel Aviv'e düzenlenen İHA saldırısı İsrail ordusundaki güvenlik açığını ortaya çıkardı - Son Dakika

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