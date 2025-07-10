İsrailli Askerlerden Filistinlilere Darbe

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde 3 Filistinliyi darbettiği belirtildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Cenin ile Nablus kentleri arasında bulunan Mesudiye bölgesi yakınlarında Filistinli sivillere saldırdı.

Filistin Kızılayı, darp sonucu yaralanan 3 kişiye olay yerinde müdahalede bulunulduğunu açıkladı.

İsrail ordusundan "gözaltı operasyonu"

İsrail ordusu ise "Batı Şeria'nın güneyindeki Gush Etzion yerleşim biriminde İsrailli bir güvenlik görevlisinin öldüğü saldırıya karıştığını" iddia ettikleri Filistinli Mahmud Abid'in babasını gözaltına aldı.

Görgü tanıkları, çok sayıda İsrail askerinin Halhul beldesine baskın düzenlediğini, Abid'in ailesine ait eve yoğun ses bombası ve göz yaşartıcı gaz eşliğinde girdiklerini ve babası Yusuf'u gözaltına aldıktan sonra bölgeden ayrıldıklarını aktardı.

İsrail ordusu, Gush Etzion'da bir güvenlik görevlisinin ölümüne neden olan bıçaklı ve silahlı saldırıyı gerçekleştirdikleri iddiasıyla iki Filistinliyi öldürdüğünü açıklamıştı.