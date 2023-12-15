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İsrailli Bakan Gazze'yi tamamen işgal etmeyi istedi - Son Dakika
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İsrailli Bakan Gazze'yi tamamen işgal etmeyi istedi

İsrailli aşırı sağcı Miras Bakanı Amihai Eliyahu, Gazze'yi tamamen işgal etmeyi ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri kurmayı istedi. Eliyahu'nun Filistin düşmanlığı ve aşırı sağcı görüşleriyle bilinen Otzma Yehudit partisinden olduğu belirtiliyor.

İsrailli Bakan Gazze\'yi tamamen işgal etmeyi istedi
15.12.2023 - 19:21,  Güncelleme: 19:21
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İsrailli aşırı sağcı Miras Bakanı Amihai Eliyahu, ülkesinin Gazze'yi tamamen işgal etmesini ve burada yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri kurulmasını istedi.

Filistin düşmanlığı ve aşırı sağcı görüşleriyle öne çıkan Otzma Yehudit (Yahudi Gücü) partisinden, koalisyon hükümetinde yer alan Eliyahu, katıldığı bir radyo programında açıklamalarda bulundu.

Eliyahu, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin "savaştan sonra tamamen işgal etmesi" gerektiğini söyledi.

Filistinlilerin Gazze'yi kontrol edemediğini iddia eden Eliyahu, burada yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin de yeniden kurulması çağrısı yaptı.

İsrailli Bakan'ın "Gazze'ye nükleer bomba olasılığı" açıklaması

Eliyahu, 5 Kasım'da katıldığı bir radyo programında ise nükleer bomba kullanmanın Gazze'ye yönelik olasılıklardan biri olduğunu söylemişti.

Bu açıklamanın ardından Başbakan Binyamin Netanyahu, Eliyahu'yu kabine toplantılarından süresiz olarak uzaklaştırmıştı.

Eski Başbakan Yair Lapid ise Netanyahu'ya, Eliyahu'yu görevden alması çağrısında bulunmuştu.

Gazze Şeridi'ne yönelik skandal sözlerine gelen tepkilerin ardından Eliyahu geri adım atarak, nükleer bombayla ilgili açıklamasının "mecazi olduğunu" savunmuştu.

Kaynak: AA
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