İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli aileyi yakarak öldüren İsrailli fanatik hücre hapsinden çıkartılacak - Son Dakika
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İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli aileyi yakarak öldüren İsrailli fanatik hücre hapsinden çıkartılacak

İşgal altındaki Batı Şeria'da 2015 yılında Filistinli Devabişe ailesine mensup biri bebek 3 kişiyi yakarak öldüren, fanatik İsrailli Amiram Ben-Uliel'in 'insani gerekçelerden ötürü' hücre hapsinden çıkartılacağı bildirildi. Ben-Uliel, 'dindar Yahudiler' için ayrılan bölüme nakledilecek.

01.09.2024 13:47
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İşgal altındaki Batı Şeria'da 2015 yılında Filistinli Devabişe ailesine mensup biri bebek 3 kişiyi yakarak öldüren, Filistinlilerin topraklarını gasbeden fanatik İsrailli Amiram Ben-Uliel'in "insani gerekçelerden ötürü" hücre hapsinden çıkartılacağı bildirildi.

İsrail'de yayın yapan Kanal 7 televizyonunun haberinde, Filistinli Devabişe ailesi mensuplarını yakarak öldürmekten hüküm giyen Ben-Uliel'in hücre hapsinden çıkartılmasına karar verildiği belirtildi.

Haberde, İsrail işgali altındaki Batı Şeria'nın Nablus kenti yakınlarında bulunan Duma beldesinde yaşayan bir ailenin evini yakarak biri 18 aylık bebek 3 Filistinliyi öldüren Ben-Uriel'in "insani gerekçelerden ötürü" hücre hapsinden çıkartılarak "dindar Yahudiler" için ayrılan bölüme nakledileceği aktarıldı.

Ayrıca haberde, Ben-Uriel hakkındaki kararın İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet ve bazı siyonist hahamların ortak çabalarının sonucu olduğu kaydedildi.

Filistinlilerin topraklarını gasbeden fanatik İsraillilerin "Duma saldırısı"

Devabişe ailesinin Batı Şeria'nın Nablus kenti yakınlarındaki Duma beldesinde bulunan evi, 31 Temmuz 2015'te sabah saatlerinde Filistinlilerin topraklarını gasbeden fanatik İsrailliler tarafından ateşe verilmişti.

Olayda ailenin 18 aylık bebeği Ali Devabişe ile anne, babası hayatını kaybetmişti. Devabişe ailesinden sadece 4 yaşındaki Ahmed hayatta kalmıştı.

Filistinlilerin topraklarını gasbeden fanatik İsrailli Amiram Ben Uriel, 2020'de sonuçlanan davada üç cinayetten üç müebbet, cinayete teşebbüsten 17 yıl ve kundaklamadan 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Mahkemedeki yargıçlar, Ben Uriel'in "ifadesinin işkence altında alındığı" şeklindeki savunmasını oy birliğiyle reddetmişti.

Ben Uriel'in savunma avukatlarından Itamar Ben-Gvir, İsrail siyasetinde bugün iktidar ortağı Yahudi Gücü Partisinin lideri ve aynı zamanda İsrail'deki kolluk kuvvetlerinden sorumlu Ulusal Güvenlik Bakanlığı görevini yürütüyor.

Kaynak: AA

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